Депутат Карагусова: Налоговики должны помогать, а не кошмарить казахстанцев.

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Гоги80 01 Февраля 2017 в 14:18:41
Она отметила грядущие изменения в налоговой системе для вывода из тени компаний. По её мнению, в этой связи законодательство должно быть построено так, чтобы платить налоги было выгодно.
"Будут оптимизированы налоговые льготы, специальные налоговые режимы, чтобы упорядочить всю ту систему, которая у нас есть (...) Во-первых, должно быть чёткое законодательство. С другой стороны нужно, чтобы администрирование было такое, как в 30-ти развитых странах. Налоговый инспектор должен помочь налогоплательщику заплатить ему налог, а не «кошмарить» его. И третье - нужно, чтобы это администрирование было легким. Чтобы заплатить налог, я не должна проходить через огромное количество процедур заполнения бумаг, тратить своё время и так далее. Тогда гражданский долг как налогоплательщика выполнить будет выгоднее", - сказала она в рамках пресс-конференции в СЦК.
Карагусова подчеркнула меняющуюся роль Национального банка, деятельность которого теперь в большей степени должна быть направлена на выявление негативных явлений и расчистку банков от "безнадёжных кредитов". Вместе с новой стимулирующей ролью налогового и бюджетного законодательства депутат отметила квазигосударственный сектор, который нужно вывести на биржу. Это позволит частным инвесторам и гражданам участвовать в развитии сектора.
Источник: ИА "Казинформ"
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Цитата: Лялька от 01.02.2017 14:31:51
До нее кто только так не высказывался... и что?
До нее кто только так не высказывался... и что?
После таких слов, как правило, происходит усложнение отчетности.