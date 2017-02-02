Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан Грузии

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danilov 02 Февраля 2017 в 21:45:10
Как сообщает Sputnik, за отмену визового режима для граждан Грузии проголосовали 553 парламентария из 647. Против были 66 депутатов, 28 воздержались.
Отмечается, что теперь регуляцию должен формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров.
Ранее сообщалось, что комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил соглашение между ассамблеей и Советом ЕC об отмене визового режима для Грузии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 02.02.2017 22:12:48Безвизовый режим не дает права на трудовую деятельность.
Quote:
Ну ща туристы из Грузии ломанутся тратить деньги в ЕС. Пала последняя преграда...