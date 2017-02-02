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Политика
Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан Грузии
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danilov 02 Февраля 2017 в 21:45:10
Европейский парламент проголосовал за отмену визового режима ЕС для граждан Грузии.

Как сообщает Sputnik, за отмену визового режима для граждан Грузии проголосовали 553 парламентария из 647. Против были 66 депутатов, 28 воздержались.

Отмечается, что теперь регуляцию должен формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров.

Ранее сообщалось, что комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил соглашение между ассамблеей и Советом ЕC об отмене визового режима для Грузии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 02.02.2017 в 22:12:48   # 577931
Теперь у них на вокзалах грузины-полицейские будут бдить
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  Ал 02.02.2017 в 22:46:06   # 577939
Цитата: Zoggyla от 02.02.2017 22:12:48
Безвизовый режим не дает права на трудовую деятельность.
Quote:
Ну ща туристы из Грузии ломанутся тратить деньги в ЕС. Пала последняя преграда...
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