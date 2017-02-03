Назарбаев на расширенном заседании правительства

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danilov 03 Февраля 2017 в 15:33:42
"Мешает сложность работы налогового законодательства. К примеру, только по НДС налогоплательщику нужно знать 82 статьи Налогового кодекса. В свою очередь эти статьи имеют 268 ссылок, из которых 206 имеют дальнейшие ссылки. Какие вы условия создали? Вы просто работаете против правительства. Кто в этом разберется? Им (предпринимателям - прим. автора) работать, что-то создавать или в этих бумагах разобраться", - обратился к правительству Назарбаев.
"Действительно, по Налоговому кодексу у нас есть проблема", - согласился с Президентом министр финансов Бахыт Султанов.
"Вот посмотрите Налоговый кодекс, кто-то создал его с вражеской целью для нас всех. Вот посмотрите, упростите, сделайте максимально простым", - поручил Президент.
"Такая задача поставлена, упростим", - резюмировал министр Бахыт Султанов, отмечая, что в ведомстве этим вопросом уже занимаются.
"Налоговое законодательство должно быть простым и понятным. И общая налоговая нагрузка при этом не должна увеличиваться. Надо провести ревизию, отменить все налоговые льготы и преференции. Налоговое законодательство должно стимулировать деловую активность", - заявил Глава государства.
Назарбаев Касымбеку: Ты же не начальник, чтобы бумаги кидать
"(...) Министерства, с которыми мы сейчас работаем, надо сначала наладить работу с ними. С Абдрахмановым (новый глава МИД РК) вы должны заключить договор, как посольства будут сопровождать наших приходящих инвесторов и как посольства будут следить, как наш экспорт будет идти туда. (...) Обязательно нужен начальник, который говорит: "Ведомство координирует", а что координировать? Ты целый министр целого государства, член правительства. Ты же не начальник, чтобы бумаги кидать, ответственность с себя убирать! Я как скажу, мы это уберем", - обратился к Женису Касымбеку Глава государства.
"Ты же был, когда я предложил встречу с капитанами бизнеса во всех странах. Недавно мы с тобой в Саудовской Аравии были, в Эмиратах, Южной Корее, Японии. Все самые крупные бизнесмены этих стран всегда с заинтересованностью большой говорят о Казахстане. А когда они приезжают сюда, я приглашаю, не с кем встречаться. Они приезжают и говорят: "Где наши дети будут учиться, где будем лечиться?" Мы должны показать, что в Казахстане созданы все условия для этого. (...) Это твоя работа. Мне нужно, чтобы эти инвесторы узнали, что у нас есть изменения, и приехали", - поручил Назарбаев.
Назарбаев Касымбеку о застойных предприятиях: Ты можешь "валить" на Исекешева
"По индустриализации основные приоритеты и задачи были определены на Дне индустриализации, который мы провели в прошлом году, и есть в моем Послании. Вместе с тем хочу обратить внимание на качество работы: из ранее запущенных производств 72 проекта стоимостью 150 миллиардов тенге работают с незначительной загрузкой или вообще стоят. Так что, Женис (министр по инвестициям и развитию Касымбек - прим. автора), ты можешь в первом пакете назвать Исекешева - "вали на бывшего", называется. Три пакета, приходя, должен сделать. Первый - "валить" на того, кто до тебя был. Второй пакет - на свою молодость. В третий раз готовят три пакета для следующего. Первый пакет - на Исекешева. 72 предприятия твоих (обращается к акиму Астаны Асету Исекешеву), сиди-сиди, ты теперь аким. 72 предприятия стоят стоимостью 150 миллиардов тенге. У нас персональная работа есть с каждым предприятием (обращается к Женису Касымбеку)? С каждым из них, это же все к вам относится, к сфере министерства", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил, что даже если удастся запустить половину из указанных предприятий, это принесет большую пользу экономике страны.
Назарбаев: Где сидит пятая колонна внутри правительства?
"По итогам девяти месяцев прошлого года выпуск товаров и услуг в МСБ сократился на 7 процентов. Количество действующих субъектов МСБ снизилось на 7 процентов, а численность занятых уменьшилась на 3 процента. Вот. Гора родила мышь. Как они будут расти, если все время увеличивается регуляторная нагрузка на бизнес? За последние десять лет количество ежегодно принимаемых нормативно-правовых актов возросло более чем в четыре раза. Кто их создает? За 2016 год принято шесть тысяч различных актов, которые регламентируют бизнес и население. В целом по республике контрольно-надзорные функции осуществляет 61 ведомство - 45 центральных, 16 на местах", - отметил Назарбаев.
"Например, недавно разговаривали с Бакытжаном Абдировичем (премьер-министром Сагинтаевым - прим. автора). Если подумать, по лечению зубов есть частные клиники, к ним обращаются, а почему по другим заболеваниям не работают, травматология, гинекология? Невозможно открыть частную клинику. Почему, это же в наших руках? Кто это делает? Где сидит пятая колонна внутри правительства?
Мы говорим одно, принимаем решение, делается по-другому. По данным "Атамекен", предпринимателям предъявляется более 28 тысяч требований. Тимур Муратович (министр национальной экономики Сулейменов - прим. автора). Ты же пришел, может, ты разберешься?" - высказался Глава государства по проблемам бизнеса.
Назарбаев обратил внимание на сокращение количества проверяющих бизнес органов и заметил, что сокращения штата работников при этом не произошло.
"Правительство рапортует, что отменены плановые проверки, внедрены новые системы управления рисками, госуслуги переводятся в электронный формат. Мы же сократили, почему чиновники сидят там же, где мы сократили? Какое-то удивительное саморазмножение. Проверяющих сокращаем, количество чиновников остается - чудо! Я поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" и Генеральной прокуратурой провести масштабную ревизию количества контрольно-надзорных функций и мне доложить ровно через месяц", - обратился Президент к правительству.
Назарбаев министру финансов: Ты снова раздаешь всем подряд деньги
"Есть такой термин - освоение. В течение года не берутся средства. И в конце года, чтобы вы не говорили, эти суммы начинают раскидывать, лишь бы освоить. Дело в том, что во время защиты бюджета каждое министерство приходит, просит: "Давай", доказывает: "Дайте сюда, дайте сюда". Значит, это все были необоснованные требования. Раз необоснованные - изъять эти деньги и отдать тем, кто осваивает", - заявил Глава государства.
По мнению Президента, при распределении бюджета необходимо сокращать средства тем, кто их полностью не осваивает.
"Им лишь бы набрать денег. А ты всем раздаешь. Тебе поручен карман государства, казна. Ты защитник денег государства, который экономит", - обратился к министру финансов Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана высказался об объединении банков
"Банки слабые. (...) Так? В мире, когда наступил кризис, такие "крупняки", как Exxon и Mobil объединились, Shell и British gas объединяются... Пусть объединяются. Акционеры ставят свои деньги, если хотят сохранить свои банки. Другого способа сохранить банки нет. Они не нужны экономике, значит, не имеют права на жизнь. Вот действуй смело, никого не бойся", - обратился к председателю Национального Банка Нурсултан Назарбаев. На что Данияр Акишев ответил: "Есть!"
В ходе расширенного заседания Президент заявил, что полностью поддерживает председателя Национального Банка. Президент оценил работу Данияра Акишева и дал понять всем, что глава Нацбанка справляется с возложенными на него обязанностями.
"Я смотрю и вижу, чем больше Национальный Банк начинает наводить порядок, тем больше нападок на председателя Национального Банка", - заявил Нурсултан Назарбаев.
Данияр Акишев в ходе заседания сообщил, что Нацбанк приступил к разработке комплекса мер по оздоровлению банковского сектора.
"Мы понимаем, что оздоровление банковского сектора для многих участников может стать болезненным процессом, так как потребует дополнительных вложений со стороны акционеров, либо консолидации с другими игроками", - отметил Данияр Акишев.
"Формализованность подходов приводит к тому, что, наблюдая факты вывода денег из банков при отсутствии нарушений законодательства, Национальный Банк не может применить меры воздействия или приостановить такие операции. Хотя, очевидно, это требуется для защиты средств вкладчиков", - сказал глава Нацбанка.
Назарбаев Акишеву: Никого не бойся
В ходе расширенного заседания правительства с участием Главы государства председатель Нацбанка выступил с отчетом о работе финансового учреждения. После его доклада Нурсултан Назарбаев обратился к членам кабмина в защиту Данияра Акишева.
"Считаю, что Национальный Банк грамотно работал в тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу, чтобы возможности банка в предварительном контроле регулирования банков усилить законодательным способом. Дать право надо такое. Вмешательства в дела Национального Банка надо считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать. Я смотрю и вижу, чем больше Национальный Банк начинает наводить порядок, тем больше нападок на председателя Национального Банка", - высказался Нурсултан Назарбаев.
Глава государства заявил, что на все сто процентов поддерживает нынешнего председателя Национального Банка. "Это делают акционеры и спонсоры, которые здесь сидят, в этом зале. Никого не бойся, никого", - обратился к главе Нацбанка Назарбаев. На что Данияр Акишев ответил: "Есть!"
"Эти газеты, журналисты, их хозяева виноваты - мы примем меры к хозяевам, которые препятствуют в наведении порядка", - подчеркнул Президент.
"Если кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию", - добавил Нурсултан Назарбаев.
Ранее сообщалось, что Национальный Банк РК намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с появлением слухов о задержании Данияра Акишева.
Назарбаев Султанову: Третье предупреждение для тебя будет плачевным
«Мы все являемся государственными служащими. Служить государству, народу. Так давайте будем служить! Экономить каждую копейку государства не расходовать бесцельно. Неужели я должен один этим заниматься? Вам дали бюджет, вы должны думать, как сэкономить. Нужно давать средства тем, кто умеет экономить. Мы не должны возвращать средства. Нужно давать возможность направлять средства на другие цели», - обратился он к министру финансов РК Бахыту Султанову.
По его словам, необходимо действовать «точно также и по кадрам».
«Если министерство, ведомство сокращает на 10% служащих, оставляем деньги, чтобы он заплатил лучшим рабочим, увеличил зарплату. Но, чтобы с меньшим количеством людей выполнять эту работу. Только на этом можно сэкономить. Он сидит, у него есть карандаш, ему надо бумагу дать, стол, телефон еще и машину, а некоторым еще и секретаршу в приемную надо посадить. Считать государственные деньги. Закоперщиком в этом деле должен быть Минфин, который еще не приспособился к этому», - отметил Президент.
«Один раз говорил тебе, что нужно искать путь эффективного использования средств. Вот теперь второе тебе предупреждение. Смотри, третье будет для тебя плачевным», - указал на ответственность министра глава государства.