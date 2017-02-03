Оскандалившийся чиновник стал заместителем акима в Актюбинской области

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Гость 03 Февраля 2017 в 17:50:56
Скриншот с видео с участием Нурлана Суюнбаева
В октябре 2015 года в Сети появилось видео, на котором сотрудники полиции и сотрудники антикоррупционной службы в ходе рейда в Атырау остановили элитный служебный внедорожник. За рулем машины оказался глава диссовета ЗКО Нурлан Суюнбаев, который вместо прав показал стражам порядкам свое служебное удостоверение.
Тогда в пресс-службе департамента госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО сообщили, что машина не принадлежит департаменту, а в момент съемок видео председатель диссовета был в краткосрочном отпуске.
Вскоре появились сообщения, что Суюнбаев уволился по собственному желанию.
В конце января Нурлан Суюнбаев был назначен заместителем акима Айтекебийского района Актюбинской области.
Нурлан Суюнбаев. Фото krvartira.ru
Акимат Айтекебийского района распространил по этому поводу его биографию:
Нурлан Суюнбаев родился в 1973 году в селе Карабутак Айтекебийского района. Трудовую карьеру начал в 1990 году. С 2009 по 2015 год возглавлял агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. В 2016 году был начальником отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог акимата Айтекебийского района Актюбинской области.
https://www.nur.kz/1397986-oskandalivshiysya-chinovnik-stal-zames.html
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Цитата: старик от 03.02.2017 20:36:23
Кадры нужно беречь!
Кадры нужно беречь!
Эт точно, такие надо беречь. Желательно лет 10 и с конфискацией