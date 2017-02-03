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Политика
Оскандалившийся чиновник стал заместителем акима в Актюбинской области
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Гость 03 Февраля 2017 в 17:50:56
Бывший глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Западно-Казахстанской области Нурлан Суюнбаев получил руководящую должность. В 2015 году Суюнбаев был уволен после скандального видео с его участием, передает корреспондент NUR.KZ.



Скриншот с видео с участием Нурлана Суюнбаева

В октябре 2015 года в Сети появилось видео, на котором сотрудники полиции и сотрудники антикоррупционной службы в ходе рейда в Атырау остановили элитный служебный внедорожник. За рулем машины оказался глава диссовета ЗКО Нурлан Суюнбаев, который вместо прав показал стражам порядкам свое служебное удостоверение.

Тогда в пресс-службе департамента госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО сообщили, что машина не принадлежит департаменту, а в момент съемок видео председатель диссовета был в краткосрочном отпуске.

Вскоре появились сообщения, что Суюнбаев уволился по собственному желанию.

В конце января Нурлан Суюнбаев был назначен заместителем акима Айтекебийского района Актюбинской области.



Нурлан Суюнбаев. Фото krvartira.ru

Акимат Айтекебийского района распространил по этому поводу его биографию:

Нурлан Суюнбаев родился в 1973 году в селе Карабутак Айтекебийского района. Трудовую карьеру начал в 1990 году. С 2009 по 2015 год возглавлял агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. В 2016 году был начальником отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог акимата Айтекебийского района Актюбинской области.

https://www.nur.kz/1397986-oskandalivshiysya-chinovnik-stal-zames.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.02.2017 в 20:36:23   # 578191
Кадры нужно беречь!
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  Skype 03.02.2017 в 22:50:09   # 578217
Цитата: старик от 03.02.2017 20:36:23
Кадры нужно беречь!


Эт точно, такие надо беречь. Желательно лет 10 и с конфискацией
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  Шекспир 03.02.2017 в 23:25:04   # 578225
золотой человек) прям вот как и все у нас в правительстве)))
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  НурболаТТ 03.02.2017 в 23:55:04   # 578233
Из-за таких чмошников коррупция и растет, которые заняв или купив пост, чувствуют себя так, как будто президента (пусть будет сша) за яйца держат. А сколько у нас таких уху евших, которых гасить надо. Однажды был свидетелем, как какой то чмо из финпола, простой водила, на гаишников наезжал, а они даже в ответ ничего сказать не могли. Хотел тогда за ментов мазу кинуть и на того наехать, чтобы он не ух.евал слишком, но потом подумал: ради кого?
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