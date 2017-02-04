Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС

Цитата: Marvel от

Одежда из Белоруссии? Не встречал. А вот мебель у них отличная Одежда из Белоруссии? Не встречал. А вот мебель у них отличная

Да. Кстати, и мебель. А одежду как не встречал? У вас в семье женщин нет? От 48 размера и выше одежда, в основном, белорусская