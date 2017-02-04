Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС

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danilov 04 Февраля 2017 в 16:45:06
"Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое из того, что должно было быть, не работает, что забор городить, если не работает, - сказал он. - Более того, я поручил отозвать наших основных специалистов из таможенных органов (ЕврАзЭС)". "Чего они там сидят? (...) Зачем такая организация", - недоумевает глава Белоруссии.
"Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, мы должны порядочно себя вести по отношению друг к другу, мы должны поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий. За 2015 год мы в ЕврАзЭС упали в товарообороте, по моему, на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. 60% в ЕврАзЭС падение - это что, нормально?" - добавил Лукашенко.
Лидеры стран ЕврАзЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс. Лукашенко на том заседании не присутствовал. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, из-за отсутствия на саммите главы белорусского государства все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Белоруссии.
Лукашенко документ не подписал. Глава Белоруссии пока только одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3995663
Комментарии, по рейтингу, по дате
Опять скощуху в чем то клянчит и ведь прокатывает .
Есть основания считать, что пытается "Рашку" шантажировать...
Quote:
Лукашенко прокомментировал информацию о выходе Белоруссии из ЕАЭС
Информация о том, что Белоруссия планирует выйти из ЕАЭС и Союзного государства, является полным вымыслом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщает БЕЛТА.
Агентство Regnum 2 февраля со ссылкой на источник написало, что Белоруссия хочет выйти из ЕАЭС, ОДКБ и, «возможно», из Союзного государства России и Белоруссии.
Как отметил Лукашенко, подобная информация появляется, так как есть люди, которым она выгодна. «Что касается заседания союзного Совета министров, Высшего государственного совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились?» — сказал президент Белоруссии.
Источник РБК, близкий к руководству Белоруссии, назвал сообщение агентства глупостью, которая «неизвестно кем и почему вбрасывается в эфир». Кроме того, информацию Regnum опровергли российские и белорусские источники газеты «Коммерсантъ».
Как рассказал РБК пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сообщения о том, что Минск хочет выйти из ОДКБ, не соответствуют действительности. По его словам, Белоруссия — активный участник ОДКБ, а под ее председательством регулярно проводятся заседания Постоянного совета организации. Кроме того, Зайнетдинов рассказал, что информацию об отказе Минска принимать участие в ОДКБ опроверг посол Белоруссии в России Игорь Петришенко в эфире «Первого канала».
Информация о том, что Минск планирует выйти из международных организаций, появилась, после того как ФСБ выпустила приказ о создании пограничной зоны на российско-белорусской границе для поддержания «необходимых условий охраны». В МИД Белоруссии на это заявили, что Москва не предупредила Минск и создание приграничной зоны противоречит «всем существующим договоренностям».
Галс на Запад: потеряет ли Россия Белоруссию? http://www.rbc.ru/opinions/politics/03/02/2017/589434f99a7947b8f959fb77
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/589454169a7947d1e7fed683?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail1
Информация о том, что Белоруссия планирует выйти из ЕАЭС и Союзного государства, является полным вымыслом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщает БЕЛТА.
Агентство Regnum 2 февраля со ссылкой на источник написало, что Белоруссия хочет выйти из ЕАЭС, ОДКБ и, «возможно», из Союзного государства России и Белоруссии.
Как отметил Лукашенко, подобная информация появляется, так как есть люди, которым она выгодна. «Что касается заседания союзного Совета министров, Высшего государственного совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились?» — сказал президент Белоруссии.
Источник РБК, близкий к руководству Белоруссии, назвал сообщение агентства глупостью, которая «неизвестно кем и почему вбрасывается в эфир». Кроме того, информацию Regnum опровергли российские и белорусские источники газеты «Коммерсантъ».
Как рассказал РБК пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сообщения о том, что Минск хочет выйти из ОДКБ, не соответствуют действительности. По его словам, Белоруссия — активный участник ОДКБ, а под ее председательством регулярно проводятся заседания Постоянного совета организации. Кроме того, Зайнетдинов рассказал, что информацию об отказе Минска принимать участие в ОДКБ опроверг посол Белоруссии в России Игорь Петришенко в эфире «Первого канала».
Информация о том, что Минск планирует выйти из международных организаций, появилась, после того как ФСБ выпустила приказ о создании пограничной зоны на российско-белорусской границе для поддержания «необходимых условий охраны». В МИД Белоруссии на это заявили, что Москва не предупредила Минск и создание приграничной зоны противоречит «всем существующим договоренностям».
Галс на Запад: потеряет ли Россия Белоруссию? http://www.rbc.ru/opinions/politics/03/02/2017/589434f99a7947b8f959fb77
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/589454169a7947d1e7fed683?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail1
"Все деньги должны оставаться в стране". Как живут олигархи в Белоруссии
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/analytics/20160428/1009178992.html
Цитата: Marvel от 04.02.2017 17:45:11
Все верно делает. Защищает белорусский бизнес. Попробуй что-то провезти в РФ и продать. Раз Союз, так пусть будет равноправным
Все верно делает. Защищает белорусский бизнес. Попробуй что-то провезти в РФ и продать. Раз Союз, так пусть будет равноправным
ну, не знаю. Даже у нас уже скоро половина продуктов будет белорусской. И вещей (одежды) белорусской полно. Собственно, одежда адекватных размеров (не турецко-китайско-киргизские маломерки) почти вся белорусская. А в России и подавно. В Москве на так называемую православную ярмарку пошёл, так там российские только иконы и были. Ну, ещё ростовская финифть и какие-то украшения из натуральных камней, а вся одежда и еда - белорусские. Забавно так - все вокруг тебя разговаривают, как Лукашенко. Так что кто бы жаловался
Цитата: Marvel от 04.02.2017 17:59:08
Одежда из Белоруссии? Не встречал. А вот мебель у них отличная
Одежда из Белоруссии? Не встречал. А вот мебель у них отличная
Да. Кстати, и мебель. А одежду как не встречал? У вас в семье женщин нет? От 48 размера и выше одежда, в основном, белорусская
Цитата: Софруджу от 04.02.2017 18:02:04
Да. Кстати, и мебель. А одежду как не встречал? У вас в семье женщин нет? От 48 размера и выше одежда, в основном, белорусская
Цитата: Marvel от 04.02.2017 17:59:08
Одежда из Белоруссии? Не встречал. А вот мебель у них отличная
Одежда из Белоруссии? Не встречал. А вот мебель у них отличная
Да. Кстати, и мебель. А одежду как не встречал? У вас в семье женщин нет? От 48 размера и выше одежда, в основном, белорусская
Серьезно? Интересно, какой процент занимает белорусская швейная продукция в Казахстане? Потому что все, что я встречал - это Турция, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Вьетнам и Бангладеш
За процент, конечно, не скажу. Но для жены, мамы и прочих взрослых женщин (в пределах 48-54, а уж тем более больше), в основном, подходит белорусская одежда. Нормальных размеров и качественная. И бельё, конечно, белорусское - по всему городу
Цитата: 332-712 от 04.02.2017 18:15:54
Марвел, эту, хм, одежду не сразу можно увидеть
Марвел, эту, хм, одежду не сразу можно увидеть