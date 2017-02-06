Назначен новый председатель правления АО «Казпочта»

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едридмадрид 06 Февраля 2017 в 17:48:52
В 2000 окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления».
Получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Евразийском гуманитарном институте.
В 2000 поступил на государственную службу в качестве ведущего специалиста Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Занимался вопросами контроля за использованием радиочастотного спектра РК.
С ноября 2000 по октябрь 2003 работал заведующим отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов РК. Курировал вопросы организации защиты информационных систем и ресурсов министерства с применением технологии адаптивной безопасности, которая была впервые внедрена в РК.
В 2003 назначен на должность заместителя председателя правления АО «Национальные информационные технологии», где занимался вопросами реализации проектов в рамках государственных программ по развитию национальной информационной инфраструктуры и инфраструктуры «электронного правительства», а также сопровождением межведомственных информационных систем. В этот период были запущены государственные базы данных «Физических лиц», «Юридических лиц», портал электронного правительства, регистр недвижимости, единая система электронного документооборота (ЕСЭДО).
С апреля 2008 по октябрь 2009 работал в качестве управляющего директора по электронным услугам АО «Казахтелеком». Курировал вопросы развития бизнес-проектов, создания новых интерактивных и транзакционных сервисов в Казнете, а также реализацию проектов электронного образования в РК и построения сети на базе технологии мобильного WiMAX. Разработал концепцию перехода от телекома к инфокому.
С сентября 2009 по 30 марта 2010 – заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РУ. Разработал и внедрил систему электронной регистрации уголовных дел (электронный КУЗ).
С марта 2010 по январь 2012 - вице-министр связи и информации Республики Казахстан. Курировал запуск услуг 3G, цифрового спутникового и эфирного телевидения, модернизированы и автоматизированы центры обслуживания населения (ЦОН).
1 февраля 2012 назначен вице-министром транспорта и коммуникаций РК. На этой должности продолжил работу по снижению тарифов на услуги связи и автоматизации государственных услуг, курировал запуск 4G, начало проекта MNP, открытие специализированных Центров обслуживания населения для автовладельцев.
В апреле 2014 назначен первым заместителем председателя Агентства РК по связи и информации. Занимался развитием IT-сферы, отрасли телекоммуникаций, ЦОН и электронного правительства.
С 18 августа 2014 работал председателем Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК. Продолжил работать над развитием отраслей связи, информатизации, ЦОН, электронного правительства и СМИ.
Женат. Супруга - Сарыбаева Айжан Нурмаханбеткызы. Воспитывает двоих детей.
Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», орденом «Курмет».
Напомним, 25 января 2017 распоряжением главы государства бывший глава Казпочты Багдат Мусин был назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С 2014 он занимал должность председателя правления АО «Казпочта».
https://forbes.kz/process/appointments/naznachen_novyiy_predsedatel_pravle niya_ao_kazpochta
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