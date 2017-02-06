Пенс: Трамп не позволит "аргументам прошлого" помешать сотрудничеству с РФ

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danilov 06 Февраля 2017 в 19:34:36
При этом Пенс подчеркнул, что нынешняя администрация будет руководствоваться в первую очередь интересами американского народа и следовать принципу "Америка — прежде всего".
Ранее состоялся первый разговор президентов России и США, во время которого они продемонстрировали настрой на активную совместную работу на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. Также главы государств договорились поддерживать регулярные личные контакты и дать поручения проработать сроки и место проведения их встречи.
Как напомнил Пенс, Трамп во время предвыборной кампании "отмечал необходимость посмотреть, можем ли мы начать новые отношения с Россией, а также говорил, что если мы сумеем сотрудничать с ней, то это будет хорошо для всего мира". В частности, в этой связи вице-президент выделил борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
"Президент Трамп — это не тот человек, который будет смотреть в зеркало заднего вида", — добавил Пенс.
Касаясь украинской тематики, замглавы американской администрации отметил, что Трамп "недавно провел конструктивный телефонный разговор с Путиным, а в субботу обсудил необходимость перемирия с президентом Украины Петром Порошенко". Пенс заверил, что Трамп "продолжит общение с этими лидерами".
Ранее Путин заявил, что во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов и теперь ей необходимо наладить отношения с новой администрацией, для чего может использоваться конфликт в Донбассе. Путин отметил, что "всегда удобней, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог".
https://ria.ru/politics/201702 05/1487226912.html
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