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Политика
Караулившую Трампа возле туалета Тимошенко высмеяли в Сети
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Гость 07 Февраля 2017 в 14:51:21
Украинский политик Юлия Тимошенко, караулившая Трампа у туалета во время визита в Вашингтон, рассмешила Интернет.

Поездка Тимошенко на молитвенный завтрак в США стало настоящим ударом по ее имиджу. Сначала мировые СМИ высмеяли необычный наряд украинской делегации, членов которой перепутали с представителями Монголии.

Теперь же поводом для насмешек стало поведение бывшего премьер-министра, которая караулила президента Дональда Трампа у входа в туалет.

Украинского политика высмеяли с помощью фотожабы, на которой изображен новый мем Ждун с характерной для Тимошенко прической на голове.

"А Трамп скоро?", – спрашивает персонаж, стоя у входа в мужской туалет.

"Тимошенко встретилась с Трампом."

Экс-премьер Украины ждала президента США возле туалета. pic.twitter.com/uFuVqxYCYB

— Волчара с Уолл-стрит (@MIITya1989) February 5, 2017

Переговоры Тимошенко с Трампом. pic.twitter.com/1x8kD0zZ7d

— Макс ЧЕпай™ (@MaksChepai) February 5, 2017

Тимошенко «сделала» Порошенко, подкараулив Трампа у туалета #РусскаяВесна https://t.co/PRLpPNKp2H pic.twitter.com/j5ZFdZ87LV

— RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) February 4, 2017

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп действительно встречался с Юлией Тимошенко во время молитвенного завтрака в Вашингтоне.

"Никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывшая премьер-министр не является визави нашего президента", – цитирует ТАСС представителей администрации Трампа.

При этом некоторые источники уточняют, что встреча политиков произошла чуть ли не в дверях туалета. Так, президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать руку президенту.



Напомним, Юлия Тимошенко находилась в составе украинской делегации во время визита в Вашингтон. Из-за необычных нарядов, которые выбрали для мероприятия представители Украины, их перепутали с монголами.

https://www.nur.kz/1399562-karaulivshuyu-trampa-vozle-tualeta-tim.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 07.02.2017 в 15:39:17   # 578969
Во что ж они там нарядились-то?
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  Ильф 07.02.2017 в 16:33:40   # 578982
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  vladtr 07.02.2017 в 16:48:02   # 578987


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  Manitu 07.02.2017 в 17:03:41   # 578989
А она его на входе или на выходе подкараулила?
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  Viktor11 07.02.2017 в 17:28:40   # 579001
Никакой гордости. Есть такие люди, страной управляющие.
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  старик 07.02.2017 в 19:30:21   # 579028
Quote:
Из-за необычных нарядов, которые выбрали для мероприятия представители Украины, их перепутали с монголами.
Так их там было больше пятидесяти человек, немудрено, что их спутали с татаро-монгольской ордой. Кстати вышиванки у них почему то были темно синего цвета.
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