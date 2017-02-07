Караулившую Трампа возле туалета Тимошенко высмеяли в Сети

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Гость 07 Февраля 2017 в 14:51:21
Поездка Тимошенко на молитвенный завтрак в США стало настоящим ударом по ее имиджу. Сначала мировые СМИ высмеяли необычный наряд украинской делегации, членов которой перепутали с представителями Монголии.
Теперь же поводом для насмешек стало поведение бывшего премьер-министра, которая караулила президента Дональда Трампа у входа в туалет.
Украинского политика высмеяли с помощью фотожабы, на которой изображен новый мем Ждун с характерной для Тимошенко прической на голове.
"А Трамп скоро?", – спрашивает персонаж, стоя у входа в мужской туалет.
"Тимошенко встретилась с Трампом."
Экс-премьер Украины ждала президента США возле туалета. pic.twitter.com/uFuVqxYCYB
— Волчара с Уолл-стрит (@MIITya1989) February 5, 2017
Переговоры Тимошенко с Трампом. pic.twitter.com/1x8kD0zZ7d
— Макс ЧЕпай™ (@MaksChepai) February 5, 2017
Тимошенко «сделала» Порошенко, подкараулив Трампа у туалета #РусскаяВесна https://t.co/PRLpPNKp2H pic.twitter.com/j5ZFdZ87LV
— RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) February 4, 2017
Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп действительно встречался с Юлией Тимошенко во время молитвенного завтрака в Вашингтоне.
"Никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывшая премьер-министр не является визави нашего президента", – цитирует ТАСС представителей администрации Трампа.
При этом некоторые источники уточняют, что встреча политиков произошла чуть ли не в дверях туалета. Так, президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать руку президенту.
Напомним, Юлия Тимошенко находилась в составе украинской делегации во время визита в Вашингтон. Из-за необычных нарядов, которые выбрали для мероприятия представители Украины, их перепутали с монголами.
https://www.nur.kz/1399562-karaulivshuyu-trampa-vozle-tualeta-tim.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 07.02.2017 15:39:17
Во что ж они там нарядились-то?
Во что ж они там нарядились-то?
Вышиванки наверное
Из-за необычных нарядов, которые выбрали для мероприятия представители Украины, их перепутали с монголами.Так их там было больше пятидесяти человек, немудрено, что их спутали с татаро-монгольской ордой. Кстати вышиванки у них почему то были темно синего цвета.