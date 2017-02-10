Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Посла Казахстана в Польше могут привлечь к дисциплинарной ответственности
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 10 Февраля 2017 в 13:42:44
В Астане состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Сообщается, что на заседании был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе.

"По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на А. Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", – говорится в сообщении. 

http://www.kazpravda.kz/news/politika/posla-kazahstana-v-polshe-mogut-privlech-k-distsiplinarnoi-otvetstvennosti/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Snake666 10.02.2017 в 13:52:10   # 579875
А чего не пишут, чего он натворил? Стыдно? Наверное голый и нетрезвый на столе плясал?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь