Посла Казахстана в Польше могут привлечь к дисциплинарной ответственности

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едридмадрид 10 Февраля 2017 в 13:42:44
Сообщается, что на заседании был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе.
"По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на А. Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", – говорится в сообщении.
http://www.kazpravda.kz/news/politika/posla-kazahstana-v-polshe-mogut-privlech-k-distsiplinarnoi-otvetstvennosti/