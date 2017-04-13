Трамп на пресс-конференции

Переговоры Тиллерсона в Москве прошли лучше, чем мы ожидали. Было бы хорошо, если бы мы поладили с Путиным. Может быть так и случится

Куда ни посмотришь в мире - везде проблемы! В Сирии, на Украине, в Корее проблемы. Но сейчас мы поработаем и проблем не будет

Я называл НАТО устаревшей организацией, но сегодня это не устаревшая организация

Путин — это лидер России, Россия — сильная страна, а мы — это очень, очень сильная страна. Посмотрим, что получится

Пришло время окончить кровопролитную гражданскую войну в Сирии, уничтожить террористов и разрешить беженцам вернуться домой.