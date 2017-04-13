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Политика
Трамп на пресс-конференции
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danilov 13 Апреля 2017 в 10:55:46
Quote:
Переговоры Тиллерсона в Москве прошли лучше, чем мы ожидали. Было бы хорошо, если бы мы поладили с Путиным. Может быть так и случится

Quote:
Куда ни посмотришь в мире - везде проблемы! В Сирии, на Украине, в Корее проблемы. Но сейчас мы поработаем и проблем не будет

Quote:
Я называл НАТО устаревшей организацией, но сегодня это не устаревшая организация

Quote:
Путин — это лидер России, Россия — сильная страна, а мы — это очень, очень сильная страна. Посмотрим, что получится

Quote:
Пришло время окончить кровопролитную гражданскую войну в Сирии, уничтожить террористов и разрешить беженцам вернуться домой.


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  Desperado 13.04.2017 в 11:03:09   # 595859
вот урод пиндоский!
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  СССР 13.04.2017 в 11:12:23   # 595863
У Трампа язык - помело.
Я думаю, этим , он не хило всех раздражает
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  Xrustalka 13.04.2017 в 11:24:05   # 595869
Блииин, капец, он "хохмач"(((
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  MишаМашкевич 13.04.2017 в 11:42:20   # 595873
А между прочим его тут любили, прямо оду посвещяли.
И что в итоге...стоим на грани третьей мировой войны. Последний пункт-слишком хорошо чтобы быть правдой.
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  Manitu 13.04.2017 в 12:05:26   # 595882
Цитата: MишаМашкевич от 13.04.2017 11:42:20
А между прочим его тут любили, прямо оду посвещяли.
И что в итоге...стоим на грани третьей мировой войны. Последний пункт-слишком хорошо чтобы быть правдой.

Теперь пусть возвращает вложенные бабки.
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