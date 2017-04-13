Трамп на пресс-конференции

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danilov 13 Апреля 2017 в 10:55:46
Переговоры Тиллерсона в Москве прошли лучше, чем мы ожидали. Было бы хорошо, если бы мы поладили с Путиным. Может быть так и случится
Quote:
Куда ни посмотришь в мире - везде проблемы! В Сирии, на Украине, в Корее проблемы. Но сейчас мы поработаем и проблем не будет
Quote:
Я называл НАТО устаревшей организацией, но сегодня это не устаревшая организация
Quote:
Путин — это лидер России, Россия — сильная страна, а мы — это очень, очень сильная страна. Посмотрим, что получится
Quote:
Пришло время окончить кровопролитную гражданскую войну в Сирии, уничтожить террористов и разрешить беженцам вернуться домой.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я думаю, этим , он не хило всех раздражает
MишаМашкевич 13.04.2017 в 11:42:20 # 595873
И что в итоге...стоим на грани третьей мировой войны. Последний пункт-слишком хорошо чтобы быть правдой.
Цитата: MишаМашкевич от 13.04.2017 11:42:20
А между прочим его тут любили, прямо оду посвещяли.
И что в итоге...стоим на грани третьей мировой войны. Последний пункт-слишком хорошо чтобы быть правдой.
А между прочим его тут любили, прямо оду посвещяли.
И что в итоге...стоим на грани третьей мировой войны. Последний пункт-слишком хорошо чтобы быть правдой.
Теперь пусть возвращает вложенные бабки.