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Политика
Сталин этого не говорил
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danilov 14 Апреля 2017 в 12:23:40
Давайте обратимся к нескольким устоявшимся выражениям, авторство которых приписывают И. Сталину. Не будем тут обсуждать саму неоднозначную фигуру Сталина, это тема другого блога и другого поста, остановимся только на цитатах:



«Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы»

«Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика»

«В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины»

«Не важно, как проголосуют, важно как посчитают»

Так как же было на самом деле?

«Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы»

Утверждается, что И. Сталин заявлял, что: «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы». Данный миф используется для того, чтобы указать на жестокость Сталина и его пренебрежение человеческой жизнью.

На самом деле Сталин ничего подобного никогда подобного не говорил. Данное высказывание придумал писатель А. Рыбаков и приписал его Сталину в своей книге «Дети Арбата»:
«В одной из своих статей, которая ему особенно понравилась, я воспроизвел известный афоризм Сталина: «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы!». Анатолий Наумович впился: где говорил это Сталин? В каком своем произведении? Или в записке? Или в какой речи?

«Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика».

Утверждается, что Сталин произнес фразу: «Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». На самом деле Сталин таких слов не произносил. Данная фраза является слегка перефразированной цитатой из романа Ремарка «Черный обелиск»: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика»

«В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины»

Есть версия, что эта фраза якобы произнесена Сталиным в беседе с представителем Международного Красного Креста графом Бернадоттом и цитируется в его мемуарах. Фраза в пересказах формулируется так: «…русских военнопленных нет — русский солдат бьется до смерти. Если же он выбирает плен, то он автоматически исключается из русской общности», что несколько меняет ее смысл, т.к. «русская общность» является моральной категорией, а не юридической, т.е. «пленных мы будем презирать, но пленных-то вы нам верните и конвенции по военнопленным соблюдайте».

«Не важно, как проголосуют, важно как посчитают»

Автором всем известной фразы «не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» является Наполеон III. Произнес он ее после очередного плебисцита во Франции. Тов. Сталин просто лишь их перефразировал: «В буржуазных странах важно не как проголосуют, а как посчитают».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 14.04.2017 в 12:42:15   # 596174
Впрочем, также как и - Хрущев Крым не дарил. Но был инициатором.
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  Софруджу 14.04.2017 в 12:48:06   # 596178
Сейчас если открыть интернет, можно диву даться, кому и какие фразы приписывают. Причём иногда с возмутительными ляпами в смысле исторического несоответствия. А самый несчастный в этом плане, по-моему, Омар Хайям. Самое печальное, что в казахстанских школьных учебниках по истории приводятся в качестве закавыченных цитат всякие бредни
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  SouthJoker 14.04.2017 в 12:56:24   # 596185
Это по ходу внук друга детства двоюродного брата дяди по материнской линии Иосифа Виссарионовича писал.
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  Типчик 14.04.2017 в 13:02:26   # 596189

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  ss720 14.04.2017 в 13:20:54   # 596199
вот, почему не любят Сталина до сих пор! и до сих пор не любят тех кто так же говорит! с 2:40
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  Alexy 14.04.2017 в 13:51:26   # 596208
Quote:
Сталин этого не говорил,
но от этого он не становится белым и пушистым!
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  ss720 14.04.2017 в 15:00:41   # 596237
Цитата: Alexy от 14.04.2017 13:51:26
Quote:
Сталин этого не говорил,
но от этого он не становится белым и пушистым!

А каким ?
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  Лысый 14.04.2017 в 15:13:10   # 596245
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