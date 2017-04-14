Сталин этого не говорил,

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danilov 14 Апреля 2017 в 12:23:40
«Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы»
«Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика»
«В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины»
«Не важно, как проголосуют, важно как посчитают»
Так как же было на самом деле?
«Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы»
Утверждается, что И. Сталин заявлял, что: «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы». Данный миф используется для того, чтобы указать на жестокость Сталина и его пренебрежение человеческой жизнью.
На самом деле Сталин ничего подобного никогда подобного не говорил. Данное высказывание придумал писатель А. Рыбаков и приписал его Сталину в своей книге «Дети Арбата»:
«В одной из своих статей, которая ему особенно понравилась, я воспроизвел известный афоризм Сталина: «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы!». Анатолий Наумович впился: где говорил это Сталин? В каком своем произведении? Или в записке? Или в какой речи?
«Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика».
Утверждается, что Сталин произнес фразу: «Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». На самом деле Сталин таких слов не произносил. Данная фраза является слегка перефразированной цитатой из романа Ремарка «Черный обелиск»: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика»
«В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины»
Есть версия, что эта фраза якобы произнесена Сталиным в беседе с представителем Международного Красного Креста графом Бернадоттом и цитируется в его мемуарах. Фраза в пересказах формулируется так: «…русских военнопленных нет — русский солдат бьется до смерти. Если же он выбирает плен, то он автоматически исключается из русской общности», что несколько меняет ее смысл, т.к. «русская общность» является моральной категорией, а не юридической, т.е. «пленных мы будем презирать, но пленных-то вы нам верните и конвенции по военнопленным соблюдайте».
«Не важно, как проголосуют, важно как посчитают»
Автором всем известной фразы «не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» является Наполеон III. Произнес он ее после очередного плебисцита во Франции. Тов. Сталин просто лишь их перефразировал: «В буржуазных странах важно не как проголосуют, а как посчитают».
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 14.04.2017 в 12:42:15 # 596174
SouthJoker 14.04.2017 в 12:56:24 # 596185
Сталин этого не говорил,но от этого он не становится белым и пушистым!
Цитата: Alexy от 14.04.2017 13:51:26
Quote:
Quote:
Сталин этого не говорил,но от этого он не становится белым и пушистым!
А каким ?
Цитата: ss720 от 14.04.2017 15:00:41
А каким ?
Цитата: Alexy от 14.04.2017 13:51:26
Quote:
Quote:
Сталин этого не говорил,но от этого он не становится белым и пушистым!
А каким ?
Мягким и теплым.