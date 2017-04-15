Сафронков демонстрирует новое оружие дипломатии

а версии, что этот Сафронков всего навсего просто борзый охуевший черт не рассматривается?

Quote:А Вы не хотите в этом контексте рассматривать западных "дипломатов" и самого президента с его "животным" по отношению к президенту страны, представленной в гадючнике ООН? А называть преступником президента мощной военной державы, не предоставляя обоснований, это что , дипломатия? Сколько можно безропотно проглатывать оскорбления в адрес своей страны? Не Россия сбилась на такой тон, а просто продолжила диалог в манере, понятной западным "дипломатам". Когда то ботинок Хрущева и его "Кузькина мать" тоже сыграли свою роль в международной дипломатии. Браво Сафронков!