Сафронков демонстрирует новое оружие дипломатии

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danilov 15 Апреля 2017 в 19:29:37
История со скандальным выступлением заместителя постоянного представителя России в ООН Владимира Сафронкова получила несколько неожиданное продолжение. После неоднозначной общественной реакции – и неодобрительной, по преимуществу, профессиональной – свое веское слово сказала официальная Москва.
Сначала, 13 апреля, пресс-секретарь российского президента (озвучив таким образом официальную позицию Кремля) развернуто высказался в защиту Сафронкова. В частности, Дмитрий Песков заявил, что ничего оскорбительного в сказанных словах не было, а затем добавил: «И проявление мягкотелости чревато в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко».
Затем, 14 апреля, не менее обстоятельно в поддержку коллеги выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков: «В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного Совета ОЗХО, вывести просто не получается». Кроме того, Рябков подчеркнул, что представители Запада в этой связи должны вначале подумать над своим поведением. «Выступавший по этому предмету заместитель постоянного представителя Сафронков сказал ровно то, что требовалось в этой ситуации», – добавил дипломат. Показательно, что Рябков также подчеркнул, что его коллега «может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки».
Развернутость данных комментариев и расставленные в них акценты дают повод взглянуть на произошедшее под новым углом зрения. И Кремль, и российский МИД не просто оправдывают Сафронкова за несдержанность. Они прямо заявляют о его правоте и активно поддерживают. Это дает серьезные основания предполагать, что выступление российского заместителя постпреда в ООН было не просто спонтанной личной инициативой, а было санкционировано на достаточно высоком уровне.
Игра дипломатов «на грани фола» традиционно вызывает интерес публики.
Современная российская дипломатия подарила многочисленные легенды о кулуарных скандалах и «обмене любезностями» с иностранными дипломатами – от «Не будет завтра твоего Катара» Виталия Чуркина до «Who are you to f*** lecture me?» Сергея Лаврова.
Российский министр иностранных дел известен своим талантом публично сказать остроумную едкость. Достаточно вспомнить недавний комментарий в интервью, что в штатовской предвыборной кампании слишком много «кисок».
Однако едва ли не впервые российский представитель позволил себе публичные высказывания, которые оппоненты называют не скользкими или двусмысленными, а хамскими и оскорбительными. Да и немалую часть российского общества они покоробили явным нарушением вековых дипломатических правил игры.
Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом, с чем может быть связано такое серьезное нарушение дипломатических традиций и ритуалов, тем более санкционированное Москвой?
Разгадка видится в текущей международной ситуации.
С одной стороны, имеет место крайне резкое обострение – до стадии военного противостояния сразу нескольких конфликтов. Всерьез обсуждаются шансы начала Третьей мировой войны из-за КНДР и США. Москва сдерживает очередную жесткую антироссийскую волну в связи со своей позицией по Сирии.
С другой стороны, трудно не заметить общей вульгаризации международно-дипломатического языка в ситуации, когда общение между странами и их лидерами в буквальном смысле слова переходит на уровень: «Животное! – Сам животное!».
Фактически дипломатия в данный момент все больше превращается в живую иллюстрацию старого анекдота:
– Какая у вас странная шпага, сударь.
– Это арматура, сэр
Возможно, в ситуации, когда оппоненты и партнеры активно используют в дипломатической риторике «арматуры», Кремль решил продемонстрировать, что данное «оружие» также есть в арсенале российских дипломатов. Правда, хочется надеяться, что все ограничится разовой демонстрацией.
В конце концов, дипломатия за века своей истории заслужила особую репутацию именно потому, что доказала, что «шпаги» могут быть эффективнее «арматур».
https://vz.ru/world/2017/4/14/866404.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 15.04.2017 19:38:59
а версии, что этот Сафронков всего навсего просто борзый охуевший черт не рассматривается?
а версии, что этот Сафронков всего навсего просто борзый охуевший черт не рассматривается?
во во
Молодец Сафронков , гнид надо давить пока вши не полезли .
а версии, что этот Сафронков всего навсего просто борзый охуевший черт не рассматривается?А Вы не хотите в этом контексте рассматривать западных "дипломатов" и самого президента с его "животным" по отношению к президенту страны, представленной в гадючнике ООН? А называть преступником президента мощной военной державы, не предоставляя обоснований, это что , дипломатия? Сколько можно безропотно проглатывать оскорбления в адрес своей страны? Не Россия сбилась на такой тон, а просто продолжила диалог в манере, понятной западным "дипломатам". Когда то ботинок Хрущева и его "Кузькина мать" тоже сыграли свою роль в международной дипломатии. Браво Сафронков!
Роль сыграли,только какую? Государства нету! И россия с такими дипломатами долго не протянет, в наш век процессы происходят быстрее.
bozon house 15.04.2017 в 20:54:30 # 596569
Цитата: Rebel от 15.04.2017 20:49:20вам ли судить о судьбе гос-в.
Когда то ботинок Хрущева и его "Кузькина мать" тоже сыграли свою роль в международной дипломатии.
Роль сыграли,только какую? Государства нету! И россия с такими дипломатами долго не протянет, в наш век процессы происходят быстрее.
Когда то ботинок Хрущева и его "Кузькина мать" тоже сыграли свою роль в международной дипломатии.
Роль сыграли,только какую? Государства нету! И россия с такими дипломатами долго не протянет, в наш век процессы происходят быстрее.
bozon house 15.04.2017 в 20:56:42 # 596570
Цитата: старик от 15.04.2017 20:16:39Во многом согласен, но не стоит опускаться до хамства оппонента, хотя , водится, что другого языка некоторые не понимают. Спорный вопрос.
Quote:
а версии, что этот Сафронков всего навсего просто борзый охуевший черт не рассматривается?А Вы не хотите в этом контексте рассматривать западных "дипломатов" и самого президента с его "животным" по отношению к президенту страны, представленной в гадючнике ООН? А называть преступником президента мощной военной державы, не предоставляя обоснований, это что , дипломатия? Сколько можно безропотно проглатывать оскорбления в адрес своей страны? Не Россия сбилась на такой тон, а просто продолжила диалог в манере, понятной западным "дипломатам". Когда то ботинок Хрущева и его "Кузькина мать" тоже сыграли свою роль в международной дипломатии. Браво Сафронков!
Цитата: КЕДЫ от 15.04.2017 19:38:59
а версии, что этот Сафронков всего навсего просто борзый охуевший черт не рассматривается?
а версии, что этот Сафронков всего навсего просто борзый охуевший черт не рассматривается?
Цитата: Rebel от 15.04.2017 20:49:20
Когда то ботинок Хрущева и его "Кузькина мать" тоже сыграли свою роль в международной дипломатии.
Роль сыграли,только какую? Государства нету! И россия с такими дипломатами долго не протянет, в наш век процессы происходят быстрее.
Когда то ботинок Хрущева и его "Кузькина мать" тоже сыграли свою роль в международной дипломатии.
Роль сыграли,только какую? Государства нету! И россия с такими дипломатами долго не протянет, в наш век процессы происходят быстрее.
Чо та представители "государств" с "другими дипломатами" с нашими светочами демократии несогласны как всегда. Внезапно, слева комментарии россиянцев, справа англосаксов всяких
Он бы лучше смотрелся как представитель России в ООН
Даригер Ватс 15.04.2017 в 22:50:32 # 596623
Цитата: Даригер Ватс от 15.04.2017 22:50:32Китай не воевал
Решили примерить костюмчик Северной Кореи? тогда возьмите на службу сразу г-на Жириновского. Хрущев дурачек деревенский, откровенно блефуя в свое время в 67 м чуть не развязал 3 мировую. У Китая надо учится господа вот кто никогда не воевал и за 20 лет из отсталой страны вышел в мировые лидеры
Решили примерить костюмчик Северной Кореи? тогда возьмите на службу сразу г-на Жириновского. Хрущев дурачек деревенский, откровенно блефуя в свое время в 67 м чуть не развязал 3 мировую. У Китая надо учится господа вот кто никогда не воевал и за 20 лет из отсталой страны вышел в мировые лидеры
Цитата: Даригер Ватс от 15.04.2017 22:50:32
Решили примерить костюмчик Северной Кореи? тогда возьмите на службу сразу г-на Жириновского. Хрущев дурачек деревенский, откровенно блефуя в свое время в 67 м чуть не развязал 3 мировую. У Китая надо учится господа вот кто никогда не воевал и за 20 лет из отсталой страны вышел в мировые лидеры
Решили примерить костюмчик Северной Кореи? тогда возьмите на службу сразу г-на Жириновского. Хрущев дурачек деревенский, откровенно блефуя в свое время в 67 м чуть не развязал 3 мировую. У Китая надо учится господа вот кто никогда не воевал и за 20 лет из отсталой страны вышел в мировые лидеры
У Хрущёва, справедливости ради, блеф, подкреплённый царь-бомбой и сбитым У-2, получился на отлично.
А Китай не воевал. Он "по первое число" от японцев всю ВМВ получал. Китайцы не зря Сталина боготворят.
Цитата: Даригер Ватс от 15.04.2017 22:50:32
Решили примерить костюмчик Северной Кореи? тогда возьмите на службу сразу г-на Жириновского. Хрущев дурачек деревенский, откровенно блефуя в свое время в 67 м чуть не развязал 3 мировую. У Китая надо учится господа вот кто никогда не воевал и за 20 лет из отсталой страны вышел в мировые лидеры
Решили примерить костюмчик Северной Кореи? тогда возьмите на службу сразу г-на Жириновского. Хрущев дурачек деревенский, откровенно блефуя в свое время в 67 м чуть не развязал 3 мировую. У Китая надо учится господа вот кто никогда не воевал и за 20 лет из отсталой страны вышел в мировые лидеры