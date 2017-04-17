Назарбаев дал поручения Сагинтаеву

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danilov 17 Апреля 2017 в 17:13:21
Главе государства был представлен отчет о деятельности правительства по реализации Послания "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", а также информация о выполнении государственных и отраслевых программ по итогам первого квартала 2017 года.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность реализации ранее утвержденных программ развития и необходимость качественного контроля за их выполнением.
"По итогам первого квартала экономика страны выросла на 3 процента. Это результат осуществления наших программ. Необходимо продолжить работу в этом направлении и удержать показатели на хорошем уровне с возможностью их увеличения к концу текущего года. Предпосылки для этого имеются", - сказал Президент Казахстана.
Также Глава государства напомнил о предстоящих мероприятиях, проведение которых требует тщательной подготовки и контроля.
"В скором времени Казахстан ожидает визит руководства Туркменистана. Впереди саммит Шанхайской организации сотрудничества, всемирная выставка EXPO-2017 в Астане. Вместе с этим нельзя забывать о главных целях дальнейшего развития страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, Президент Казахстана отметил важность реализации задач, поставленных в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".
Глава государства, подчеркнув высокую ответственность правительства в рамках предстоящей работы, поручил также привлечь к данному процессу общественность страны, в том числе представителей интеллигенции, молодежи, неправительственного сектора.
"Статья "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" продумывалась много лет. В настоящее время ведется разработка плана по практической реализации поставленных задач. Есть проекты, требующие финансирования. Однако большинство из них не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета", - отметил Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана обратил внимание на высокую активность и поддержку озвученных инициатив со стороны большинства казахстанцев.
"Ежедневно я получаю очень много телеграмм от общественности из регионов страны с поддержкой предложенных в статье решений. Среди них различные творческие коллективы, интеллигенция, представители молодежи", - поделился Глава государства.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что работа по намеченным направлениям модернизации общественного сознания должна быть выполнена на высоком качественном уровне. Бакытжан Сагинтаев доложил Главе государства о росте краткосрочных экономических показателей по итогам первого квартала. По информации премьер-министра, показатели горнорудного и перерабатывающего секторов промышленности достигли высокого уровня.
Также премьер-министр проинформировал Президента о ходе подготовки правительством совместно с акиматами, крупными холдингами и компаниями дорожной карты по технологической модернизации. В завершение встречи Глава государства дал конкретные поручения.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-dal-porucheniya-sagintaevu-316269/
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