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Политика
Назарбаев дал поручения Сагинтаеву
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danilov 17 Апреля 2017 в 17:13:21
Нурсултан Назарбаев принял в Акорде премьер-министра страны Бакытжана Сагинтаева, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства был представлен отчет о деятельности правительства по реализации Послания "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", а также информация о выполнении государственных и отраслевых программ по итогам первого квартала 2017 года.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность реализации ранее утвержденных программ развития и необходимость качественного контроля за их выполнением.

"По итогам первого квартала экономика страны выросла на 3 процента. Это результат осуществления наших программ. Необходимо продолжить работу в этом направлении и удержать показатели на хорошем уровне с возможностью их увеличения к концу текущего года. Предпосылки для этого имеются", - сказал Президент Казахстана.

Также Глава государства напомнил о предстоящих мероприятиях, проведение которых требует тщательной подготовки и контроля.

"В скором времени Казахстан ожидает визит руководства Туркменистана. Впереди саммит Шанхайской организации сотрудничества, всемирная выставка EXPO-2017 в Астане. Вместе с этим нельзя забывать о главных целях дальнейшего развития страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент Казахстана отметил важность реализации задач, поставленных в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".

Глава государства, подчеркнув высокую ответственность правительства в рамках предстоящей работы, поручил также привлечь к данному процессу общественность страны, в том числе представителей интеллигенции, молодежи, неправительственного сектора.

"Статья "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" продумывалась много лет. В настоящее время ведется разработка плана по практической реализации поставленных задач. Есть проекты, требующие финансирования. Однако большинство из них не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана обратил внимание на высокую активность и поддержку озвученных инициатив со стороны большинства казахстанцев.

"Ежедневно я получаю очень много телеграмм от общественности из регионов страны с поддержкой предложенных в статье решений. Среди них различные творческие коллективы, интеллигенция, представители молодежи", - поделился Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что работа по намеченным направлениям модернизации общественного сознания должна быть выполнена на высоком качественном уровне. Бакытжан Сагинтаев доложил Главе государства о росте краткосрочных экономических показателей по итогам первого квартала. По информации премьер-министра, показатели горнорудного и перерабатывающего секторов промышленности достигли высокого уровня.

Также премьер-министр проинформировал Президента о ходе подготовки правительством совместно с акиматами, крупными холдингами и компаниями дорожной карты по технологической модернизации. В завершение встречи Глава государства дал конкретные поручения.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-dal-porucheniya-sagintaevu-316269/
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