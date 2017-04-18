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Политика
Путин утвердил договор о военно-техническом сотрудничестве с Узбекистаном
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danilov 18 Апреля 2017 в 14:31:13
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал договор между РФ и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в совместном заявлении главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в сфере ВТС.

"Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в городе Москве 29 ноября 2016 года", — говорится в федеральном законе.

https://ria.ru/defense_safety/20170417/1492398200.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 18.04.2017 в 15:09:17   # 597072
Quote:
Глава государства обвинил госслужащих в лени и коррупции и пригрозил массовыми оставками.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев сообщил госслужащим, что они переходят на 24-часовой режим работы, а для контроля за их трудом создаются специальные отделы в региональных органах власти. Слова главы государства приводит информагенство Фергана.

— В течение двух ближайших лет вы будете работать круглыми сутками, и без моего разрешения никто не посмеет уйти с работы домой. Как было раньше — теперь так не будет. Либо вы наконец станете работать, либо освободите своё место, — заявил узбекский лидер.

Мирзияев обвинил слуг народа в том, что те "погрязли в грязи и коррупции", и пояснил, что на местах их держат только из-за дефицита кадров в стране.

— Это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди, — пообещал президент.

Напомним, что борьба с коррупцией — одна из главных целей, поставленных себе Мирзиявым на посту президента Узбекистана, который он занимает с 14 декабря 2016 года.

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  Sangil 7222 18.04.2017 в 15:35:46   # 597075
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  Мура45 18.04.2017 в 15:38:27   # 597077
Цитата: ss720 от 18.04.2017 15:09:17
Quote:
Глава государства обвинил госслужащих в лени и коррупции и пригрозил массовыми оставками.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев сообщил госслужащим, что они переходят на 24-часовой режим работы, а для контроля за их трудом создаются специальные отделы в региональных органах власти. Слова главы государства приводит информагенство Фергана.

— В течение двух ближайших лет вы будете работать круглыми сутками, и без моего разрешения никто не посмеет уйти с работы домой. Как было раньше — теперь так не будет. Либо вы наконец станете работать, либо освободите своё место, — заявил узбекский лидер.

Мирзияев обвинил слуг народа в том, что те "погрязли в грязи и коррупции", и пояснил, что на местах их держат только из-за дефицита кадров в стране.

— Это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди, — пообещал президент.

Напомним, что борьба с коррупцией — одна из главных целей, поставленных себе Мирзиявым на посту президента Узбекистана, который он занимает с 14 декабря 2016 года.



Не прошло и года...
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  Ал 18.04.2017 в 15:51:28   # 597081
Будем посмотреть. Может оказаться и банальной зачисткой мест для собственной "команды".
Quote:
Самые крутые коррупционеры будут в этой самой республиканской межведомственной антикоррупционной комиссии. Коррупционеры помельче будут заседать с одноименных комиссиях уровня вилойятов и туманов.

Борьба с коррупцией главный тренд постсоветского пространства в 21-м веке. Однако она живёт и процветает. С каждым разом, когда начинается очередная кампания борьбы с коррупцией, я начинаю опасаться : размер мзды и откатов взлетают до небес! Создаются всякие организации по борьбе с коррупцией, которые начинают с того, что требуют делиться, в результате чего чинодралы включают их доли в размер взяток и откатов.... Круговорот коррупции в природе! В анархо-синдикалистском обществе не было бы коррупции - просто некому давать!

Ага. "Придут новые, молодые люди". Кто к тебе пойдет то? На 24-х часовой рабочий день? Или у прочих будет 36-ти часовой рабочий день?
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