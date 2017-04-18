Путин утвердил договор о военно-техническом сотрудничестве с Узбекистаном

Глава государства обвинил госслужащих в лени и коррупции и пригрозил массовыми оставками.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев сообщил госслужащим, что они переходят на 24-часовой режим работы, а для контроля за их трудом создаются специальные отделы в региональных органах власти. Слова главы государства приводит информагенство Фергана.



— В течение двух ближайших лет вы будете работать круглыми сутками, и без моего разрешения никто не посмеет уйти с работы домой. Как было раньше — теперь так не будет. Либо вы наконец станете работать, либо освободите своё место, — заявил узбекский лидер.



Мирзияев обвинил слуг народа в том, что те "погрязли в грязи и коррупции", и пояснил, что на местах их держат только из-за дефицита кадров в стране.



— Это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди, — пообещал президент.



Напомним, что борьба с коррупцией — одна из главных целей, поставленных себе Мирзиявым на посту президента Узбекистана, который он занимает с 14 декабря 2016 года.