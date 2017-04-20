Китай и Казахстан устанавливают настоящее сообщество интересов и сообщество с единой судьбой - Чжан Гаоли

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danilov 20 Апреля 2017 в 23:20:12
Чжан Гаоли передал Н. Назарбаеву теплый привет от председателя Китая Си Цзиньпина. Он сказал, что в этом году отмечается 25-летие со дня установления дипотношений между Китаем и Казахстаном. Две страны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, серьезно продвигают практическое сотрудничество, создавая настоящее сообщество интересов и сообщество с единой судьбой.
По его словам, при общих усилиях лидеров двух государств совместное участие Китая и Казахстана в реализации инициативы "Пояс и путь" принесло большие результаты, масштаб и качество двустороннего сотрудничества поднялись на новую ступень. В будущем следует углубить сопряжение стратегий развития, укрепить взаимодействие в главных отраслях, активно расширить сферы сотрудничества.
Китай приветствует участие Н. Назарбаева в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", который пройдет в мае в Пекине, что придаст новый импульс межгосударственному сотрудничеству, заявил Чжан Гаоли.
Н. Назарбаев попросил Чжан Гаоли передать его сердечный привет Си Цзиньпину, заявив, что на данный момент отношения между Казахстаном и Китаем находятся в наилучшем периоде и служат образцом всестороннего стратегического партнерства.
Президент считает, что значительные успехи Казахстана в развитии, достигнутые в последние годы, во многом связаны с поддержкой со стороны Китая. Он подтвердил, что Астана твердо поддерживает внутреннюю и внешнюю политику Пекина и инициативу "Пояс и путь".
Н. Назарбаев рад быть приглашенным на предстоящий Форум "Пояса и пути" и возможности обсудить с председателем Си Цзиньпином вопросы стыковки стратегий национального развития.