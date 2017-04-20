Президент РФ В. Путин распорядился подписать доппротокол с Казахстаном для СРП по месторождению Курмангазы на шельфе Каспия

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danilov 20 Апреля 2017 в 23:26:14
Соответствующее распоряжение от 19 апреля 2017 г опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Доппротокол, согласно распоряжению В. Путина, целесообразно подписать на высшем уровне.
При этом Минэнерго РФ в ходе переговоров о подписании документа разрешено вносить в его проект изменения, согласованные с МИД и не имеющие принципиального характера. Напомним, 14 апреля 2017 г правительство РФ уточнило условия совместной с Казахстаном разработки нефтегазоносного месторождения Курмангазы на Каспии. Необходимость в разработке доппротокола возникла из-за изменений, внесенных в законодательство Казахстана с момента подписания соглашения о разделе продукции (СРП), на базе которого стороны совместно разрабатывают Курмангазы (Кулалинская).
Проект протокола предусматривает увеличение контрактной территории, предоставление предприятию дополнительного периода разведки сроком на 6 лет с возможностью последующего продления на 4 года, установление даты подписания дополнительного соглашения к СРП от 6 июля 2005 г в качестве даты начала дополнительного периода разведки.
В 2016 г президент Казахстана Н. Назарбаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменения в протокол к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование. Протокол закрепляет правовые основы деятельности Казахстана и России в совместной разработке недр дна северной части Каспия - на структуре Курмангазы в Казахстане, структуре Центральная и месторождении Хвалынское в России.
В 2003 г правительство России назначило РН-Казахстан, 100%-ную дочку Роснефти, уполномоченной организацией от российской стороны для совместного с Казахстаном освоения углеводородных ресурсов структуры Курмангазы. Кроме того, за российской стороной в лице Зарубежнефти был закреплен опцион участия в совместном предприятии в размере 25%. Со стороны Казахстана в рамках проекта уполномоченной организацией стала национальная компания КазМунайГаз с долей участия 50%. Само СРП по месторождению Курмангазы было заключено в июле 2005 г на 55 лет.
Правительство РФ одобрило проект документа, уточняющего условия совместной с Казахстаном разработки Нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) Курмангазы находится на казахстанском секторе северо-каспийского шельфа, в 80 км от ближайшего населенного пункта - порта Баутино Мангистауской области Казахстана.
Извлекаемые ресурсы нефти по структуре Курмангазы оцениваются в объемах от 550 млн до 1800 млн т, а перспективные геологические ресурсы структуры составляют 6,2 млрд т.
В отличие от соседнего месторождения Кашаган, Курмангазы является надсолевым, что значительно облегчит освоение блока. Однако, попытки освоения месторождения были не очень удачными. Работы по строительству 1й разведочной скважины на месторождении завершились в июне 2006 г, но полученные результаты исследований показали, что фактические параметры структуры отличаются от проектной модели.
Бурение 2 скважин оказались неудачным, по неофициальным данным, каротаж показал отсутствие в пробах даже следов остаточных запасов нефти.
http://neftegaz.ru/news/view/160490-Prezident-RF-V.-Putin-rasporyadilsya-podpisat-dopprotokol-s-Kazahstanom-dlya-SRP-po-mestorozhdeniyu-Kurmangazy-na-shelfe-Kaspiya
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