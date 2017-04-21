Мажилисмены опасаются, что Казахстан может повторить ошибки Узбекистана при переходе на латиницу

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Гость 21 Апреля 2017 в 12:06:32
«Мы вообще должны учесть опыт этой страны (Узбекистана – КазТАГ), где за четверть века было проведено порядка 3 реформ графики. И даже после этого многая информация у них до сих пор подается на кириллице. Это наводит на определенные размышления», - сказал депутат мажилиса парламента РК Сауытбек Абдрахманов в ходе заседания мажилиса в четверг.
«Мы должны разъяснить, что русский язык ведется и будет вестись на кириллице. В том числе, казахский язык в ходе переходного периода также будет вестись на кириллице параллельно с латиницей. Однако сколько будет длиться переходной период, покажет только время. Но я бы очень не хотел, что бы он длился четверть века, как в том же Узбекистане», - добавил он.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до конца года принять единый вариант казахского алфавита для перехода на латиницу.
КазТАГ
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