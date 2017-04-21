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Политика
Мажилисмены опасаются, что Казахстан может повторить ошибки Узбекистана при переходе на латиницу
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Гость 21 Апреля 2017 в 12:06:32
Депутаты мажилиса парламенты РК опасаются, что Казахстан может повторить ошибки Узбекистана при переходе на латинскую графику, сообщает КазТАГ.

«Мы вообще должны учесть опыт этой страны (Узбекистана – КазТАГ), где за четверть века было проведено порядка 3 реформ графики. И даже после этого многая информация у них до сих пор подается на кириллице. Это наводит на определенные размышления», - сказал депутат мажилиса парламента РК Сауытбек Абдрахманов в ходе заседания мажилиса в четверг.

«Мы должны разъяснить, что русский язык ведется и будет вестись на кириллице. В том числе, казахский язык в ходе переходного периода также будет вестись на кириллице параллельно с латиницей. Однако сколько будет длиться переходной период, покажет только время. Но я бы очень не хотел, что бы он длился четверть века, как в том же Узбекистане», - добавил он.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до конца года принять единый вариант казахского алфавита для перехода на латиницу.

КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 21.04.2017 в 12:39:33   # 597778
Как же это сложно для моего мозга....такая срочность по пустяку... Не всё видать еще разворовано... есть над чем работать..
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  Мура45 21.04.2017 в 12:45:54   # 597780
Если грамотно разработают алфавит, правила правописания, выпустят орфографический словарь и раздадут БЕСПЛАТНО, тогда пусть хоть сейчас вводят параллельно с кириллическим казахским, попутно дублируя на латинице и кириллице интернет статьи, всю рекламу, бегущую строку в телепередачах и прочее. Я - за!
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  Мура45 21.04.2017 в 12:49:07   # 597783
И ещё. Пусть неказахи не думают, что народ до этого ещё не дошёл или у него мозгов не хватит. Человек, читающий на казахском в кириллице, разберётся, и довольно быстро, и с латиницей. Главное, чтоб не усложняли алфавит и правописание.
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