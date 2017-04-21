Назарбаев об Астане: "Лицо помыли, а задница вся дырявая"

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danilov 21 Апреля 2017 в 14:06:15
"Посмотрите, как у нас выглядит центр города. Смотри. С той стороны театр оперы знаменитый наш, видишь? Еще другие места есть, вот, в центре города. (...) О чем мы говорим? Туда туристы пойдут, сфотографируют, покажут по всему миру. Лицо помыли, а задница вся дырявая, смотри", - сказал Назарбаев в ходе совещания по вопросам подготовки к выставке EXPO-2017.
"Давайте работать глубже. Если надо, надо специально выделять средства и навести порядок именно сейчас, есть возможность под EXPO "почиститься". Если здесь будет строить он дома, ему дешевле обойдется. Есть коммуникации, отопление, все есть. Надо освободить центральные районы города от ветхих домостроений. Если для этого нужно принять специальный закон в Парламенте, давайте внесем, потому что это столица, это интересы страны в целом. И никто не должен спекулировать, зарабатывать в этих "халупах" деньги. Осваивать надо территории, где есть инфраструктура", - добавил Назарбаев.
"Раз уж мы гостей принимаем, шею-то надо мыть, желательно. Посмотрите фасады наших некоторых домов. Прямо у Президента "под носом" все эти плитки выпали, никому дела нет", - сказал Глава государства, показав фотографии аллеи около Акорды.
"Уже лето почти. Они разбиты, обшарпаны. Собственники всех этих зданий не занимаются приведением в порядок, потому что никто не спрашивает", - добавил он.
"Я постоянно акимам всем говорю: "У нас длинная зима. Зимой зелени в городе уже нет. Только веселые фасады наших зданий украшают столицу. Давно в мире разработан колер. Я считаю, синий, желтый и белый очень подходят для нашего города. (...) Южнокорейцы строят хорошие квартиры, большие дома. Серость какая-то. Это не жилой дом, а заведение какое-то для МВД. Хотя бы белые дома должны быть. Какая трудность в этом? Они здесь? Почему мы вас привлекли, вы хорошие дома строите, я могу поблагодарить, но почему ваши фасады хуже, чем все построенные дома?" - сказал Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание акима Астаны на объявления о регистрации иногородних в столице.
"В отдельных помещениях регистрируются десятки и даже сотни граждан. Так, в одном из частных домов улица Березова, дом 156 в районе Юго-востока зарегистрировано свыше 1700 человек. В одном доме. Что за "резиновая" комната? В общежитии микрорайона Пригородный только в одной комнате прописано 1200 человек", - сказал Назарбаев.
"Читайте: "Прописка в Астане, дешево, через ЦОН. Адресная справка 15 минут, прописка постоянная, временная, законно, через ЦОН, адресная справка, через 10-15 минут. Помогу восстановить удостоверение личности, загранпаспорт даже сделаю". Значит, МИД продает паспорт. "Регистрация иностранных граждан..." - вот, называют, какие страны. Что за безобразие?" - зачитал одно из таких объявлений Нурсултан Назарбаев.
Президент поручил разобраться с перечисленными фактами.
"Что это за такие люди - продают регистрацию и в вот этих домах "резиновых". Ни одна городская служба не реагирует на это безобразие. Кто ответственен за это?" - обратился Назарбаев к начальнику ДВД Астаны Амантаю Аубакирову.
Аубакиров признал, что озвученные факты имели место в прошлом году. В этом году, по его словам, озвученные Президентом факты были выявлены, люди наказаны и привлечены к административной ответственности, прописанных в "резиновых" квартирах выписали. С объявлением, которое зачитал Глава государства, Аубакиров пообещал разобраться после обеда.
"Ты должен был и без меня разобраться. Наведи порядок. Через месяц доложить", - поручил Назарбаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Теперь понятно почему активизировался рэкет в гос. и в бюджет.конторах , требо гостям глаза замазать .
Для туристов стараться надо! А народ, кто для него будет стараться, кто? Так понял, если бы не хуэкспо, то не только жопа дырявая была, но и морда похожая на жопу!
Даригер Ватс 21.04.2017 в 15:23:31 # 597859
Да и собственно лень после обеда стало, разберется поздней. Поручение президента страны прямое, а тут после обеда
Уже нечего не боятся!
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/7-dokazatelstv-chto-gollandiya-eto-strana-buduschego-1347815/
"Раз уж мы гостей принимаем, шею-то надо мыть"Сынок, ты бы шею помыл, гости должны прийти". "Мам, а вдруг не придут, зачем я зря буду мыть".
Назарбаев об Астане: "Лицо помыли, а задница вся дырявая"
Почти правильно сказал. Только в Казахстане со всех сторон одна большая дырявая задница. И вместо лица тоже. И мыть бесполезно.
Цитата: старик от 21.04.2017 16:35:00
Quote:
Quote:
"Раз уж мы гостей принимаем, шею-то надо мыть"Сынок, ты бы шею помыл, гости должны прийти". "Мам, а вдруг не придут, зачем я зря буду мыть".
- Ты чего в одних трусах по квартире ходишь? Вдруг кто прийдёт.
- Ладно, пойду галстук одену.