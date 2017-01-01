Трамп считает Ле Пен самым сильным кандидатом на выборах во Франции

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danilov 23 Апреля 2017 в 01:07:57
По его словам, произошедшее 20 апреля нападение на сотрудников полиции на Елисейских Полях в Париже сыграет на руку Ле Пен.
«Она самая сильная (в вопросах. — RT) пограничного контроля, и она самая сильная (в вопросах. — RT) того, что происходит во Франции», — заявил Трамп в интервью Associated Press.
По его мнению, тот, кто проявляет жёсткую позицию в вопросах борьбы с радикальным исламским терроризмом, преуспеет на выборах.
Ранее Ле Пен призвала французов к единству после теракта в Париже.
В четверг, 20 апреля, на Елисейских Полях произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован.
https://russian.rt.com/
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