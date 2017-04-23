В Совфеде сообщили о возможных поставках ПВО в Сирию в приоритетном порядке

Источник: Израиль нанес авиаудар по сирийской армии близ Голанских высотДАМАСК, 21 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости сирийский военный источник."Вражеские самолеты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории в 18.45 по одной из позиций нашей армии", — рассказал источник. В результате сирийские войска понесли материальные потери.По словам источника, удар был нанесен в тот момент, когда военные отражали атаки террористов в окрестностях Кунейтры. "Эти действия не остановят борьбу наших вооруженных сил с террористическими группировками, которые близки к Израилю",- подчеркнул он.Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что израильские войска обстреляли приграничные районы Сирии, откуда в пятницу были выпущены несколько минометных снарядов по контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Израильские военные предполагают, что сирийский обстрел не был преднамеренным: снаряды случайно попали на территорию Израиля в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.