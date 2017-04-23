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Политика
В Совфеде сообщили о возможных поставках ПВО в Сирию в приоритетном порядке
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danilov 23 Апреля 2017 в 20:11:29
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил, что в случае достижения договорённости Россия может поставить Сирии необходимые объёмы систем ПВО в приоритетном порядке.

Об этом сообщает ФАН.

По словам Озерова, в поставках «нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом».

Сенатор подчеркнул, что системы ПВО являются оборонительным оружием, это не нарушает норм международного права и Совбеза ООН.

Отмечается, что поставка средств противовоздушной обороны в приоритетном порядке для САР не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность России.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения.

https://russian.rt.com/world/n…pvo-siriya
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 23.04.2017 в 20:48:37   # 598202
а до этого Россия по ходу ,
своим братьям диктатору Асаду и всяким кто потдерживает его власть террористам из Хезболлы ,
по ходу воздух , порожняк прогнали

оказывается во как , нет оружия ПВО , только сейчас типа закидаем ,
или доблестные соколы Израиля всю нафуй систему ПВО Сирии разнесли , с совместно с ржавыми трубами американских топориков
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  едридмадрид 23.04.2017 в 20:49:43   # 598203
да кстати евреи вчера вроде ещё раз плотно своими самолетами прошлись по Асадовским солдатам и прочему террористическому сброду
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  Ал 23.04.2017 в 20:52:51   # 598204
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  Ал 23.04.2017 в 21:00:19   # 598205
Цитата: едридмадрид от 23.04.2017 20:49:43

Quote:
Источник: Израиль нанес авиаудар по сирийской армии близ Голанских высот
ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
"Вражеские самолеты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории в 18.45 по одной из позиций нашей армии", — рассказал источник. В результате сирийские войска понесли материальные потери.
По словам источника, удар был нанесен в тот момент, когда военные отражали атаки террористов в окрестностях Кунейтры. "Эти действия не остановят борьбу наших вооруженных сил с террористическими группировками, которые близки к Израилю",- подчеркнул он.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что израильские войска обстреляли приграничные районы Сирии, откуда в пятницу были выпущены несколько минометных снарядов по контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Израильские военные предполагают, что сирийский обстрел не был преднамеренным: снаряды случайно попали на территорию Израиля в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.
https://ria.ru/syria/20170421/1492839604.html

Глядя на твои выходки:
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  едридмадрид 23.04.2017 в 21:02:26   # 598206
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения.


но это вообще писеец полный,
нахрен этому диктатору Асаду- СОВРЕМЕННОЕ вооружение , он со старым не может справится

нехрен чтоб современное вооружение потом без боя всяким бармалеям из запрещенных организаций сплавляли ,

чтоб они потом русских -российских солдат и наемников убивали из оружия современного российского оружия

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  едридмадрид 23.04.2017 в 21:03:14   # 598207


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  Ал 23.04.2017 в 21:04:18   # 598208
Любопытное мнение о целях Израиля в Сирии: Quote:
Цели Израиля в Сирии: Сомализация http://www.israelshamir.net/ru/ruart221.htm
...
Главный вывод из записи секретных переговоров – израильское руководство сохранило свой авантюризм и готовность к рискам. В то время, как Россия ведет традиционную политику, направленную на поддержание стабильности в мире, израильтяне считают: кто не рискует – тот не пьет шампанское. Они готовы рискнуть на короткое время, сместить Асада, развязав гражданскую войну в Сирии, для того, чтобы потом иметь вместо мощного северного соседа – разобщенные бандформирования, не способные помешать израильской армии дотянуться до Ирана, главного врага Израиля...
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  едридмадрид 23.04.2017 в 21:05:35   # 598210
гоняет такой современный российский танк по ихням путыням , а потом дружки России обосрутся и без боя сдадут его бармалеям ,
а те будут позировать , сэлфи делать на фоне современного россйского оружия взятого в "плен"



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  Ал 23.04.2017 в 21:13:07   # 598211
Цитата: едридмадрид от 23.04.2017 21:05:35

Мудень, что подсказывает твоя срака о поставках тяжелых ПТРК, которые "демократичные" союзники США давно поставляют "повстанцам"?
Откуда у ДАИШ берутся новые джипы тоже не интересовался?
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  Ал 23.04.2017 в 21:33:42   # 598213
Цитата: едридмадрид от 23.04.2017 21:05:35


гоняет такой современный американский танк по ихням путыням , а потом дружки США обосрутся и без боя сдадут его бармалеям ,
а те будут позировать , сэлфи делать на фоне современного американского оружия взятого в "плен"...
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  Ал 23.04.2017 в 21:41:54   # 598215
Quote:
Захваченный боевиками танк Т-90 снова «всплыл» в Сети (фото) https://defence.ru/editors-choice/zakhvachennii-boevikami-tank-t-90-snova-vsplil-v-seti-foto/
Танк Т-90, захваченный джихадистами в Сирии в 2016 году, все еще находится в руках боевиков. В интернете появились фотосвидетельства.
Снимки опубликованы на странице пользователя AbuNuggie в соцсети Twitter.


Напомним, Т-90 был захвачен группировкой «Нуриддин аз-Зинки» в результате боя в районе сельхозугодий Маллах на севере провинции Алеппо. Там шли ожесточенные боевые действия. Террористы выложили фото и видео с «трофейной» бронемашиной. Судя по кадрам, хотя машина и имела возможность самостоятельно передвигаться, она получила повреждения ночного тепловизионного прицела, прицела командира, а также системы оптико-электронного подавления «Штора».
По некоторым данным, боевики, захватившие Т-90А, продали его за 500 тысяч долларов запрещенной в России террористической группировке «Джабхат ан-Нусра».
Т-90А куплен "Джабхат ан-Нусра"
Захваченный в Сирии Т-90А продан за 500 тыс. долларов
DEFENCE.RU
Незаконное вооруженное формирование «Харакат Нуреддин аз-Зинки» считается так называемой «умеренной» оппозицией и активно действует в провинции Алеппо.
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  decoder 23.04.2017 в 22:01:04   # 598219
Давно пора ввести без полётную зону в Сирии кроме Российских ВКС! И мочить сцуко всё что летает левое в её воздушном пространстве. А некоторые "типчики" диванные пусть пишут свои фентези тут сколько угодно...
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