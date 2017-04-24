Журнал Time исключил Меркель из списка топ-100 самых влиятельных лиц

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danilov 24 Апреля 2017 в 08:07:12
Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Die Welt вспоминает, что в ноябре прошлого года после победы Дональда Трампа на выборах, Time высказывал надежду, что именно Меркель станет "лидером свободного мира".
"Но, видимо, канцлер Германии теперь потеряла свои чары над американским журналом: Меркель не появилась в списке 100 самых влиятельных людей в мире. Вместо этого, мы находим несколько людей с весьма сомнительным поведением в последнее время", - сообщает издание с намеком на президента Филиппин, лидера КНДР и президента Турции.