Генсек ООН поздравил Башара Асада с 71-й годовщиной независимости Сирии

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danilov 24 Апреля 2017 в 17:48:55
В Сирии 17 апреля отметили 71-ю годовщину независимости страны.
Страна стала независимой 17 апреля 1946 года, когда французские войска под давлением СССР покинули свою бывшую колонию.
«Я выражаю надежду на то, что ваша страна внесёт свой эффективный вклад в укрепление ООН и продвижение наших совместных усилий по защите мира и прав человека», — сказано в поздравлении генсека Всемирной организации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Дамаске проходит расширенный пленум сирийской правящей партии Арабского социалистического возрождения (БААС).
https://regnum.ru/news/polit/2266811.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 24.04.2017 в 18:19:08 # 598500
Цитата: КЕДЫ от 24.04.2017 18:15:05
Хуясе тролль
Хуясе тролль
так местная политинформация к этой новсти , ещё и СССР вагоном зацепили , вернее за уши притянули
едридмадрид 24.04.2017 в 18:22:57 # 598503
И слово своё сдержал, предоставив её в 1943 году,
а в 1946 вывели войска последний сапог француза и англичанина ушёл с сирийской земли ,
и "понеслась пизз...а по кочкам", начался бардак между местными сирийскими кланами
Про роль Саркози в "бесполетной зоне" в Ливии даже напоминать неудобно.
Не говоря уже о операции в Мали.
Кто решил, что колониальные порядки безвозвратно ушли?