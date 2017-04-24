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Политика
Генсек ООН поздравил Башара Асада с 71-й годовщиной независимости Сирии
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danilov 24 Апреля 2017 в 17:48:55
ДАМАСК, 23 апреля 2017, 16:27 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш поздравил законного президента Сирии Башара Асадад с 71-й годовщиной независимости его страны. Об этом 23 апреля 2017 года сообщает агентство SANA.

В Сирии 17 апреля отметили 71-ю годовщину независимости страны.

Страна стала независимой 17 апреля 1946 года, когда французские войска под давлением СССР покинули свою бывшую колонию.

«Я выражаю надежду на то, что ваша страна внесёт свой эффективный вклад в укрепление ООН и продвижение наших совместных усилий по защите мира и прав человека», — сказано в поздравлении генсека Всемирной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Дамаске проходит расширенный пленум сирийской правящей партии Арабского социалистического возрождения (БААС).

https://regnum.ru/news/polit/2266811.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Desperado 24.04.2017 в 18:03:54   # 598491
Очень цинично...
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  КЕДЫ 24.04.2017 в 18:15:05   # 598496
Хуясе тролль
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  332-712 24.04.2017 в 18:16:57   # 598498
да там походу бот сидит в канцелярии и рассылает открытки со стандартными текстами.
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  едридмадрид 24.04.2017 в 18:19:08   # 598500
Цитата: КЕДЫ от 24.04.2017 18:15:05
Хуясе тролль


так местная политинформация к этой новсти , ещё и СССР вагоном зацепили , вернее за уши притянули
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  едридмадрид 24.04.2017 в 18:22:57   # 598503
прикол в том что ещё ДеГоль лидер Франции в 1943 году, пообещал Сирии и Ливану независимость, как только будет выбит фашист с их земли.
И слово своё сдержал, предоставив её в 1943 году,

а в 1946 вывели войска последний сапог француза и англичанина ушёл с сирийской земли ,

и "понеслась пизз...а по кочкам", начался бардак между местными сирийскими кланами
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  Ал 24.04.2017 в 18:32:35   # 598508
Цитата: едридмадрид от 24.04.2017 18:22:57
"Прикол" в том, что в 2012 году новое французское оружие обнаружено у "повстанцев" в Сирии.

Про роль Саркози в "бесполетной зоне" в Ливии даже напоминать неудобно.

Не говоря уже о операции в Мали.

Кто решил, что колониальные порядки безвозвратно ушли?
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