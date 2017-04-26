Назарбаев сегодня

"Все знаем, кто вышел из нашего региона, из нашего города. А теперь сказать: "Слушай, Бейсенбай, дорогой, иди сюда, сделай чуть-чуть и помоги людям, которые нуждаются"

"Весь мир сошел с ума - кто к какой крови принадлежит. Мы с вами одной крови, как в "Маугли", помните? Надо так думать, что все мы люди - от одного отца и матери - одной крови", - заявил Глава государства.