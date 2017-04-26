Назарбаев сегодня

danilov 26 Апреля 2017 в 16:44:01
В Астане проходит XXV сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента страны Нурсултана Назарбаева.
Назарбаев высказался о последствиях революций
"Революцию, как известно, мы с вами прожили. Знаем революцию 1917 года, будет 100 лет этой революции. И другие революции тоже знаем", - сказал Президент в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана.
"В 1910 году все эксперты Европы считали, что в 1950 году Россия будет одной из самых мощных стран мира. И что? Все было на пути, на всех парах шли, но революция все сломала и уничтожила. Теперь мы признаемся, что экономика Советского Союза отстала от Запада на 40-50 лет. То есть ничего этого не принесло", - добавил Нурсултан Назарбаев.
Также Президент процитировал известного французского писателя Франсуа Рене де Шатобриана.
"История человечества состоит из невзгод и страданий, шкала которой является революцией", - прочитал Нурсултан Назарбаев.
При этом он призвал казахстанцев развиваться эволюционно.
"Я призываю, как мы это делали 25 лет, эволюционно развиваться, не останавливаться. Это тоже революция, но эволюционная. Без убийств, без разделения наций, без гражданской войны - это должно воспитываться в наших детях, это дает нам шанс к процветанию", - заключил Президент.
Назарбаев рассказал о президенте США, перепутавшем Казахстан с Афганистаном
"Слава Богу, в условиях независимости стали знать, где находится Казахстан, а его не было на карте мира, когда мы выезжали и говорили, что это Советский Союз. А Казахстан, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, как разберешься? Действительно, когда один из президентов Америки ошибся, перепутав Казахстан с Афганистаном, за что на него обижаться? Действительно, здесь все такое".
Глава государства отметил, что Казахстан сейчас узнаваем в мире.
"Когда говорят про Казахстан, с уважением относятся к нашим казахстанцам везде, правда? Это же замечательно, да? Потому что от нас идет мир, мы сами мирно живем. Мы показываем, как можно жить мирно разным религиозным конфессиям без драки, убийств, разным этическим группам можно жить, уважая, любя друг друга, терпя, создавать будущее вместе. Как это замечательно. Вот поэтому нас любят. (...) Казахстан стал единственным местом, чтобы решать сирийские вопросы. Оппозиция с правительством здесь заседают. Много других вещей, когда нас приглашают быть посредниками в других конфликтах. Это все от того, что наша Ассамблея так работает", - резюмировал Назарбаев.
Назарбаев благословил Димаша Кудайбергена
"В начале нашей сессии мы примем Димаша Кудайбергена и благословим его в начинающейся карьере. Вместе со своим благословлением я хочу сказать, что казахский народ очень полюбил этого молодого исполнителя", - сказал Президент на открытии сессии.
"Я желаю, чтобы он сохранил здоровье и свой талант и не поддавался казахскому гостеприимству, чтобы от любви не задушили его в объятиях, как обычно у нас бывает", - пошутил Нурсултан Назарбаев.
Назарбаев рассказал об изменении общественного сознания
"Мы общие контуры системного развития государства обеспечили – модернизация экономики, политики и общественного сознания. Первые два вопроса - непростые, но духовное развитие общества, изменение общественного сознания - самое сложное, видимо, для нас будет. Можно научить человека быть токарем, профессионалом, но изменить сознание намного сложнее. Труднее будет научить людей меняться, учиться всему новому и быть конкурентоспособным", - сказал Президент.
Нурсултан Назарбаев отметил, что XXV сессия АНК имеет особое значение.
"В этом году на первый план всей нашей работы вышла системная модернизация. Во-первых, в моем послании "Модернизация 3.0" экономику сделать соответствующей современным требованиям. Галопирующую развитию экономики и инновации и технологии, роботизации. Как быть в ногу со временем, не отстать. Во-вторых, политическая модернизация. Проведена конституционная реформа, перераспределены полномочия, повышена роль парламента и правительства. Это сделано не для ослабления государственной власти, а, наоборот, для устойчивости. Мы должны опираться на три основные работы", - подчеркнул Глава государства.
Назарбаев рассказал, как в Тель-Авиве его встречали евреи из Казахстана
"Во всех наших сёлах есть особо дорогие для каждого из нас места. Я убеждён, каждый, кто любит свою малую родину, любит наш общий Казахстан. Но вот эти бурные годы после развала Советского союза... Естественно, многие уехали. Немцы – в Германию. Те, кто приехал осваивать целину, тоже уехали. Было много военных городов – оттуда тоже уехали, греки уезжали. Я в этих странах бываю. И получаю письма, как они с большой ностальгией и болью в сердце говорят о Казахстане. Как они хотят вернуться и взглянуть один раз. Я приезжаю в Тель-Авив, и в гостинице целая толпа людей. Я говорю: что такое? Какой-то митинг против меня? А мне говорят: нет, это евреи, выехавшие из Казахстана. Они стояли там, чтобы сказать мне спасибо. В лихие годы войны и преследования они приехали в Казахстан, а потом уехали куда захотели", – рассказал Нурсултан Назарбаев.
"Где, например, малая родина для наших казахстанских корейцев из Кызылорды, греков из Жетысу, русских из Алтая, украинцев, немцев из Костаная? Они приехали и уже живут здесь в третьем поколении. Наша задача – чтобы они чувствовали свою родину и связывали свое и будущее своих детей с этой землей, создать им условия. Ответ очевиден. Где они родились и где покоятся их родители, это есть малая родина", – подчеркнул глава государства.
Назарбаев о межнациональных конфликтах
"Мы все привыкли, что в Казахстане за 25 лет нет таких вот конфликтов: этноконфенсиональных и других. В результате, в некоторых государственных органах, а может и у вас с нами возникает чувство самоуспокоения - "Все это будет так". Я, например, всегда нахожусь в состоянии тревоги", - сказал Президент на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана.
"И мы должны быть все очень внимательны в этом плане. Замечать ростки эксремизма и гасить его - наша с вами задача. И тогда мы будем развиваться", - добавил Нурсултан Назарбаев.
"Мы должны рассчитывать все глобальные риски, которые у нас есть. Вы все знаете, что даже самые безопасные столицы мира, города, а недавно и Петербург, Ницца, Париж, Лондон стали объектами террористических атак. Невидимый фронт - нет фронта. Любой везде может пройти, и все что угодно натворить", - отметил Глава государства.
"Особую тревогу вызывает то, что традиционные модели межэтнических и межконфессиональных отношений перетерпели сегодня неудачу в мире. Повсеместно растет напряженность, ксенофобия, как вы видите", - заявил Президент.
Так же Нурсултан Назарбаев высказался о либеральной модели государства.
"Либерализм тоже претерпевает изменения, которые идут на нас внезапно. И все, что там есть, стопроцентно нам не подходит. Все должно проходить через призму интересов, наших традиций, наши истории. Не проглатывайте его целиком. Все это надо переживать, это глобальная реальность, в которой мы живем. Отгородиться от этого невозможно", - заключил Президент.
Назарбаев призвал людей не делить себя на национальности.
"Весь мир сошел с ума - кто к какой крови принадлежит. Мы с вами одной крови, как в "Маугли", помните? Надо так думать, что все мы люди - от одного отца и матери - одной крови", - заявил Глава государства.
Назарбаев рассказал Абаеву, как исключить воровство сотовых телефонов
"Телефоны сейчас больше всех крадут, кстати. Даурен Абаев, ты здесь, да? Министр информации. Самое большое количество мелких краж - кража телефонов. А знаешь, почему? Потому что приходят брать номер телефона, поэтому не найдешь. А если идентифицированный, собственный номер телефона зарегистрировать, никто ничего красть не будет, потому что не дадут ему чип. Скажут: "Это не твой, это Сидорова телефон". Просто же очень", - отметил Президент Казахстана.
"Можно же было до моего этого выступления это сделать, правда? Так просто. Поэтому медиатор собирает конфликтующие стороны. Ты корову украл и не признаешься. Тебя сейчас судить будут, посадят в тюрьму. Может, договоримся. Ты вернешь, на этом заканчивается. Правильно, потому что из тюрьмы никто нормальный не выходит. Это не место воспитания человека. Лучше не допустить", - добавил Нурсултан Назарбаев.
Назарбаев о религиозной одежде: Я предупреждаю молодежь не идти назад
"Неслучайно мы смотрим на развитие различных регионов мира, исламский мир, вот этот терроризм тянет назад в средневековье. Я поэтому молодежь предупреждаю не идти назад. Покрываться черными платками вообще не присуще казахам, и вообще всем нам. И другие какие-то атрибуты чужого привносить сюда - как тогда можно двигаться вперед? Поэтому идентичность означает, что мы все должны придерживаться одной цели и двигаться к этой цели вместе. Как делает ассамблея (АНК - Прим. автора)", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Назарбаев бизнесменам: Поделитесь с народом деньгами
"Ассамблея сегодня объединяет многих благотворителей – это стало важным фактором общественной стабильности. Правда? Только в прошлом году благотворительность по линии Ассамблеи народа Казахстана составила более 900 миллионов тенге. Вот, малая родина, вы говорили. Сейчас в Казахстане немало зажиточных людей - это хорошо, мы такое общество и создаем. Пусть богатеют, но в тоже время, чтобы страна богатела, и люди работу получали. Вот они могут на свою малую родину прийти и заняться благотворительностью. Школу, спортивный комплекс, дорогу построить или хлебопекарню. Это же ничего не стоит, они же заработали. Обращаюсь ко всем нашим бизнесменам. Правительство, государство вам создало условия заработать эти деньги, поделитесь с народом немножко этими деньгами", - сказал Нурсултан Назарбаев.
При этом Президент Казахстана подчеркнул, что инициаторами благотворительных акций могли бы стать представители ассамблеи и акиматы в регионах.
"Все знаем, кто вышел из нашего региона, из нашего города. А теперь сказать: "Слушай, Бейсенбай, дорогой, иди сюда, сделай чуть-чуть и помоги людям, которые нуждаются". То есть благотворительность в нормальном обществе всегда была и будет. Помочь культуре, образованию", - добавил Назарбаев.
Назарбаев рассказал анекдот про разницу между городом и селом
"Вот идентичность тоже… Простому пастуху скажи, "Что это?" скажет. Вспоминается старый анекдот. Раньше в колхозы из района, области приезжали лекторы, они выступали с лекциями. После работы уставшие колхозники в зал собираются, лектор встал и говорит: "У нас есть диспропорция между городом и деревней, между производством и производительностью". Сидел пастух дядя Федор и говорит более образованному молодому бухгалтеру: "Объясни мне, что такое диспропорция на простом языке", — сказал Назарбаев.
"И в это время секретарша директора совхоза с графином воды идет к трибуне и хромает. У нее одна нога короче была другой. (Бухгалтер) говорит: "У нашей Мани между правой и левой ногой диспропорция", — продолжил Назарбаев под смех зала.