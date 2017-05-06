Макрона взломали

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danilov 06 Мая 2017 в 21:38:41
Там есть документы его оффшора на Сент-Китс и Невис с его подписью.
Еще из документов Макарона проясняется что:
- У него есть связи с ЦРУ.
- У него есть связи с Джейкобом Ротшильдом.
Макрон уже заявил о скоординированой атаке на него.
Утечку данных организовали через несколько минут после начала дня молчания. Поэтому вроде как кандидаты не могут высказаться по этому поводу до выборов.
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Two smaller files with no ZIP/RAR
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Накануне второго тура выборов президента Франции произошла масштабная утечка из штаба независимого кандидата Эммануэля Макрона.
В результате хакерского взлома произошла масштабная утечка данных электронной переписки штаба независимого кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, сообщает агентство Reuters.
9 Гб похищенной информации разместил пользователь под ником Emleaks на файлообменнике Pastebin, который разрешает публиковать информацию анонимно.
Движение Макрона EnMarche! ("Вперед!") сообщило, что 5 мая произошла массированная атака хакеров, что привело к появлению в соцсетях "большого объема разнообразной внутренней информации штаба".
Подтверждения аутентичности всего массива писем пока не поступало.
В министерстве внутренних дел Франции отказались комментировать инцидент, ссылаясь на то, что уже наступил режим тишины – запрет рассказывать о деятельности кандидатов в президенты.
23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заручилась поддержкой 21,3% избирателей.
Макрон и Ле Пен прошли во второй тур выборов президента, который пройдет 7 мая.
3 мая прошли теледебаты с участие Макрона и Ле Пен. Согласно данным социологической службы Elabe, 63% телезрителей отдали предпочтение Макрону, Ле Пен получила 34% голосов.
После первого тура штаб Макрона заявлял, что подвергался хакерским атакам, похожим на взлом серверов Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года. В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе и вмешательстве в процесс выборов.
http://gordonua.com/news/worldnews/hakery-vylozhili-v-set-9-gb-perepiski-shtaba-makrona-186831.html
WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, (#MacronLeaks ) которая содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около 9 гигабайт в целом", — написала организация в своем микроблоге Twitter.
Оффшоры или история о том, как Макрон уклонялся от уплаты налогов
В сети появились сканированные документы, из которых следует, что Эммануэль Макрон заключил рабочее соглашение с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) локализованном на Карибском острове Невис, которое, по всей видимости, имело деловые отношения с банком, ранее уличенном в уклонении от уплаты налогов на Каймановых островах. Анонимно опубликованные PDF файлы показывают корпоративные отчеты компании под названием La Providence LLC , по-видимому, созданный г-ном Макроном в Невисе, своего рода оффшорном налоговом убежище для незаконопослушных граждан.
Среди документов есть документ соглашения между компанией La Providence Ltd. и First Caribbean International Bank, в том числе его первой и последней страниц с подписями участников предполагаемого рабочего соглашения.
Утечки в сети показывают, что активы Макрона были расположены не на Багамах, как это ранее сообщалось в СМИ, но на Каймановых островах — другой широко известной горячей точке для уклонения от уплаты налогов. Материалы свидетельствуют также о том, что подписанты соглашения предпринимали специальные меры для сокрытия личностей участников договора с целью избежания ареста в связи с нарушением законов Европейского Союза. Источник публикаций, компроментирующих кандидата на пост президента Франции Макрона, также заявил о том, что группа людей, в течение нескольких месяцев работающих в Интернете с источником на Каймановых островах, в скором времени получит информацию о местонахождении предполагаемых счетов г-на Макрона а также о «степени сокрытия этих денег от правительства [Франции]».
Макрон уже сегодня усиленно отрицает подлинность утечек, заявив France Inter Радио следующее: «Я никогда не имел счетов в любых налоговых убежищах, где бы то ни было, во-первых, потому что это не в моем характере , и во-вторых, потому, что я всегда заботился об общественном достоянии своей страны». Команда Макрона также продолжает утверждать, что эти новости распространяется с помощью российской хакерской сети, без предоставления каких-либо доказательств этих утверждений.
Французская прокуратура оценила утечку как «возможную попытку очернить кандидата в президенты Эммануэля Макрона» и открыла дело об источнике возникновении утечки после того, как г-н Macron подал соответствующую жалобу.
Анализируя, кто мог бы извлечь выгоду из подобной утечки, Wikileaks отметила, что, поскольку данное событие произошло слишком поздно, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы во Франции, оно может быть использовано для повышения градуса враждебности в отношении России, и способствовать увеличению расходов на содержание западных разведслужб.
Демократия по-французски
Национальная комиссия по контролю предвыборной программы призвала СМИ не распространять информацию о финансовых нарушениях Макрона.
“Мы просим СМИ не распространять эту информацию и напоминаем, что распространение “фейк-новостей” карается по закону!”
https://www.geopolitica.ru/agenda/macronleaks-finansovye-prestupleniya-makrona
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 06.05.2017 в 22:24:07 # 601594