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Политика
Мун Чжэ Ин побеждает на президентских выборах в Южной Корее
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danilov 10 Мая 2017 в 13:29:39
Кандидат от Объединённой демократической партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин одерживает победу на президентских выборах в Южной Корее.
Как сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Национальную избирательную комиссию, он набирает 40,3% голосов.

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