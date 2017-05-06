▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Политика
Мун Чжэ Ин побеждает на президентских выборах в Южной Корее
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 10 Мая 2017 в 13:29:39
Кандидат от Объединённой демократической партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин одерживает победу на президентских выборах в Южной Корее.
Как сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Национальную избирательную комиссию, он набирает 40,3% голосов.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь