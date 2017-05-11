Парламент Казахстана одобрил соглашение с РФ о сотрудничестве в авиационном поиске

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danilov 11 Мая 2017 в 16:10:02
Соглашение было достигнуто в Астане 15 октября 2015 года. Оно регулирует вопросы организации и выполнения поисково-спасательных операций воздушных судов.
«Соглашение направлено на сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей воздушных судов, которые терпят бедствие, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации», — сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.
Законопроект определяет нормативную основу проведения совместных поисково-спасательных операций. Согласно документу, каждая сторона обеспечивает в своем районе поиска и спасания наличие авиационных поисково-спасательных служб, которые осуществляют круглосуточное дежурство.
«Соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии, право одной стороны о запросе помощи другой стороны в проведении поисково-спасательных операций», — пояснил Касымбек. По его словам, соглашение «создает правовую основу для проведения совместных учений поисково-спасательных служб обеих сторон, а также обмена информацией и опытом».
Предусмотрено, что расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности, каждая сторона несет самостоятельно.
Согласно законотворческой процедуре, после одобрения мажилисом законопроект направляется на рассмотрение в верхнюю палату парламента.
ТАСС
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