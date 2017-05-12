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Политика
Казахстанка впервые стала лауреатом престижной премии в Швеции
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Гость 12 Мая 2017 в 13:40:12
Казахстанская студентка Адина Хамитова стала лауреатом престижной шведской премии Global Swede Award 2017. Как отметил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, такое в нашей стране произошло впервые, сообщает NUR.KZ.



«Наша соотечественница была номинирована на эту премию Каролинским институтом – крупнейшим в Швеции и одним из крупнейших в Европе медицинских университетов. Она признана лучшей из иностранных студентов института за академические успехи и вклад в инновации и развитие международных отношений», – пояснил он.

Специальная церемония по этому поводу прошла на днях в министерстве иностранных дел Швеции.

Награду Адине Хамитовой лично вручила министр по делам Европейского союза и торговли Анн Линде.

Адина Хамитова учится в магистратуре Каролинского университета по специальности «Экономика здравоохранения, политика и менеджмент» с 2015 года.

«От всей души поздравляю Адину с заслуженной наградой! Пусть эта премия станет началом успешного и увлекательного жизненного пути!», – резюмировал Жайнаков.

https://www.nur.kz/1490969-kazakhstanka-vpervye-stala-laureatom.html

Казахстанская студентка, получившая награду в Швеции, начала работать в ВОЗ

Казахстанская студентка Адина Хамитова, получившая престижную награду в Швеции, рассказала, что уже начала работать в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения в Копенгагене. Там 24-летняя девушка исследует эффективность системы казахстанского здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Девушка после учебы намерена продолжить работать в Швеции. Уже сейчас она сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. "Я вторую неделю уже в ВОЗ. Езжу между Стокгольмом и Копенгагеном. В ВОЗ изучаем эффективность системы здравоохранения Казахстана, скоро будут результаты", - добавила Хамитова.

В Стокгольме она проживает в общежитии при институте.
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  Skype 12.05.2017 в 16:17:11   # 602829
Орден и улицу в честь ее назвать в Астане центральную
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