Казахстанка впервые стала лауреатом престижной премии в Швеции

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Гость 12 Мая 2017 в 13:40:12
«Наша соотечественница была номинирована на эту премию Каролинским институтом – крупнейшим в Швеции и одним из крупнейших в Европе медицинских университетов. Она признана лучшей из иностранных студентов института за академические успехи и вклад в инновации и развитие международных отношений», – пояснил он.
Специальная церемония по этому поводу прошла на днях в министерстве иностранных дел Швеции.
Награду Адине Хамитовой лично вручила министр по делам Европейского союза и торговли Анн Линде.
Адина Хамитова учится в магистратуре Каролинского университета по специальности «Экономика здравоохранения, политика и менеджмент» с 2015 года.
«От всей души поздравляю Адину с заслуженной наградой! Пусть эта премия станет началом успешного и увлекательного жизненного пути!», – резюмировал Жайнаков.
https://www.nur.kz/1490969-kazakhstanka-vpervye-stala-laureatom.html
Казахстанская студентка, получившая награду в Швеции, начала работать в ВОЗ
Казахстанская студентка Адина Хамитова, получившая престижную награду в Швеции, рассказала, что уже начала работать в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения в Копенгагене. Там 24-летняя девушка исследует эффективность системы казахстанского здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Девушка после учебы намерена продолжить работать в Швеции. Уже сейчас она сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. "Я вторую неделю уже в ВОЗ. Езжу между Стокгольмом и Копенгагеном. В ВОЗ изучаем эффективность системы здравоохранения Казахстана, скоро будут результаты", - добавила Хамитова.
В Стокгольме она проживает в общежитии при институте.