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Политика
Назарбаев в Пекине
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danilov 14 Мая 2017 в 09:48:57
Глава государства прибыл в г.Пекин для участия в работе Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь».

Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия Форума, на который также прибыли главы иностранных государств, международных организаций и делегаций.
С приветственной речью к участникам обратился Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
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Основная цель Форума заключается в обсуждении направлений активизации сотрудничества, создании платформ взаимодействия и обмена результатами сотрудничества.
Будут рассматриваться такие ключевые вопросы, как инфраструктурная связь, торгово-экономическое сотрудничество, промышленные инвестиции, энергетика и ресурсы, финансовая поддержка, защита окружающей среды.

http://www.akorda.kz/ru
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  Прапор 14.05.2017 в 13:00:29   # 603094
Старается, папа, прорубает всеми способами дорогу в Китай, а господа на местах как только могут тормозят в развитии. Уж лет пять как строят ветлабораторию под Усть-Каменогорском, до сих пор даже документацию не подготовили. Я уж не говорю про откормочные площадки для скота, которые уже давно работают только на бумаге, а в реале... А в реале эти же господа все бабосики, которые им папа дал на развитие животноводства, слямзили чтобы сЫночки из форбса не вылазили.
Я вот думаю, они на что надеются? что все-таки "царь помрёт" и в суматохе спроса с них никакого не будет? Надеюсь что он тут не при делах (не, ну понятно что основной крупняк он как-то контролирует), но вот когда таки откроют границы в Китай и он увидит что продавать туда нечего (позорище какое), дай бо ему сил вставить этим господам ломы в жёппы и провернуть.
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