Назарбаев в Пекине

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danilov 14 Мая 2017 в 09:48:57
Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия Форума, на который также прибыли главы иностранных государств, международных организаций и делегаций.
С приветственной речью к участникам обратился Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
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Основная цель Форума заключается в обсуждении направлений активизации сотрудничества, создании платформ взаимодействия и обмена результатами сотрудничества.
Будут рассматриваться такие ключевые вопросы, как инфраструктурная связь, торгово-экономическое сотрудничество, промышленные инвестиции, энергетика и ресурсы, финансовая поддержка, защита окружающей среды.
http://www.akorda.kz/ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я вот думаю, они на что надеются? что все-таки "царь помрёт" и в суматохе спроса с них никакого не будет? Надеюсь что он тут не при делах (не, ну понятно что основной крупняк он как-то контролирует), но вот когда таки откроют границы в Китай и он увидит что продавать туда нечего (позорище какое), дай бо ему сил вставить этим господам ломы в жёппы и провернуть.