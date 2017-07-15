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Кадыров: "Весь мир перевернём, раком поставим"
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danilov 15 Июля 2017 в 22:10:33
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DuMoH
15.07.2017 в 22:47:57
# 616886
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TATARIN7
15.07.2017 в 23:18:43
# 616888
Короче слов нет в своем репертуаре
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МишкаНаСевер
15.07.2017 в 23:52:04
# 616893
Нельзя так, народ Кавказа всю жизнь живет войной. Они войны! Не пустят во вне, начнут искать врага внутри
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12АТП2
16.07.2017 в 01:09:36
# 616903
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Бухаев
16.07.2017 в 01:32:44
# 616909
Каканаесть
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