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Политика
Кадыров: "Весь мир перевернём, раком поставим"
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danilov 15 Июля 2017 в 22:10:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 15.07.2017 в 22:47:57   # 616886
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  TATARIN7 15.07.2017 в 23:18:43   # 616888
Короче слов нет в своем репертуаре
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  МишкаНаСевер 15.07.2017 в 23:52:04   # 616893
Нельзя так, народ Кавказа всю жизнь живет войной. Они войны! Не пустят во вне, начнут искать врага внутри
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  12АТП2 16.07.2017 в 01:09:36   # 616903
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  Бухаев 16.07.2017 в 01:32:44   # 616909
Каканаесть
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