Президент Монголии отказался от резиденции и решил ходить на работу пешком

Цитата: Mikado от

Такие еще бывают? Такие еще бывают?

Жизненный путь

Ранения, арест, тюрьма и президентский пост

1969 год: Активный член революционной группы Тупамарос, которая завоевала репутацию наследницы дела Робина Гуда, грабя автофургоны и банки и раздавая продукты и деньги бедным.

1970 год: Впервые арестован. Бежал из тюрьмы Пунта-Карретас. В многочисленных столкновениях с сотрудниками служб безопасности получил множество ранений.

1972 год: Снова попал в тюрьму. Пробыл в тюрьме более 10 лет, в том числе два года в одиночном заключении на дне шахты, где он разговаривал с лягушками и насекомыми, чтобы не сойти с ума.

1985 год: В Уругвае была восстановлена конституционная демократия, и Мухика вышел из тюрьмы по амнистии.

1994 год: Был избран депутатом и приехал к зданию парламента на скутере Vespa. Удивленный парковщик спросил его: «Вы надолго приехали?» Мухика ответил ему: «Надеюсь, что надолго».

2009 год: Одержал победу на президентских выборах. В день победы единственной его фразой стало: «Несмотря на все эти пустые слова, мир не изменится». В своей политике приблизился скорее к стилю левоцентристских администраций Лулы в Бразилии и Бачелет в Чили, чем к стилю левых лидеров, таких как Уго Чавес.

2012 год: Прославился своей речью на конференции ООН, в которой призвал к борьбе с чрезмерным потреблением, которое разрушает окружающую среду. «Причиной является та модель цивилизации, которую мы создали. И сегодня мы должны пересмотреть наш образ жизни».

2012 год: Объявил о том, что президентский дворец станет убежищем для бездомных. Сам Мухика в это время жил в маленьком фермерском домике на окраине Монтевидео.

2013 год: Правительство Мухики добилось одобрения в Конгрессе самого прогрессивного в мире закона о легализации марихуаны. «Речь не о том, чтобы стать свободными и открытыми. Это вполне логичный шаг. Мы хотим, чтобы наркоманы перестали пользоваться услугами подпольных дилеров», — говорит он.