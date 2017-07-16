Президент Монголии отказался от резиденции и решил ходить на работу пешком

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danilov 16 Июля 2017 в 11:05:41
Последние 63 года все руководители страны проживали в этой строго охраняемой местности в горах Богдо уул, сообщают «Новости Монголии».
Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты, где когда-то была зимняя квартира монгольского руководителя Юмжагийна Цэдэнбала.
На работу глава государства собирается ходить пешком, благо до нее всего 400 метров.
«Администрация президента надеется, что многие вельможи также откажутся от громоздких джипов и прочей роскоши в работе и жизни», - отмечается в сообщении.
https://vz.ru/news/2017/7/15/878801.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Mikado от 16.07.2017 12:56:43
Такие еще бывают?
Такие еще бывают?
Был в истории Уругвая:
https://russian.rt.com/article/77241
Quote:
Жизненный путь
Ранения, арест, тюрьма и президентский пост
1969 год: Активный член революционной группы Тупамарос, которая завоевала репутацию наследницы дела Робина Гуда, грабя автофургоны и банки и раздавая продукты и деньги бедным.
1970 год: Впервые арестован. Бежал из тюрьмы Пунта-Карретас. В многочисленных столкновениях с сотрудниками служб безопасности получил множество ранений.
1972 год: Снова попал в тюрьму. Пробыл в тюрьме более 10 лет, в том числе два года в одиночном заключении на дне шахты, где он разговаривал с лягушками и насекомыми, чтобы не сойти с ума.
1985 год: В Уругвае была восстановлена конституционная демократия, и Мухика вышел из тюрьмы по амнистии.
1994 год: Был избран депутатом и приехал к зданию парламента на скутере Vespa. Удивленный парковщик спросил его: «Вы надолго приехали?» Мухика ответил ему: «Надеюсь, что надолго».
2009 год: Одержал победу на президентских выборах. В день победы единственной его фразой стало: «Несмотря на все эти пустые слова, мир не изменится». В своей политике приблизился скорее к стилю левоцентристских администраций Лулы в Бразилии и Бачелет в Чили, чем к стилю левых лидеров, таких как Уго Чавес.
2012 год: Прославился своей речью на конференции ООН, в которой призвал к борьбе с чрезмерным потреблением, которое разрушает окружающую среду. «Причиной является та модель цивилизации, которую мы создали. И сегодня мы должны пересмотреть наш образ жизни».
2012 год: Объявил о том, что президентский дворец станет убежищем для бездомных. Сам Мухика в это время жил в маленьком фермерском домике на окраине Монтевидео.
2013 год: Правительство Мухики добилось одобрения в Конгрессе самого прогрессивного в мире закона о легализации марихуаны. «Речь не о том, чтобы стать свободными и открытыми. Это вполне логичный шаг. Мы хотим, чтобы наркоманы перестали пользоваться услугами подпольных дилеров», — говорит он.
Ранения, арест, тюрьма и президентский пост
1969 год: Активный член революционной группы Тупамарос, которая завоевала репутацию наследницы дела Робина Гуда, грабя автофургоны и банки и раздавая продукты и деньги бедным.
1970 год: Впервые арестован. Бежал из тюрьмы Пунта-Карретас. В многочисленных столкновениях с сотрудниками служб безопасности получил множество ранений.
1972 год: Снова попал в тюрьму. Пробыл в тюрьме более 10 лет, в том числе два года в одиночном заключении на дне шахты, где он разговаривал с лягушками и насекомыми, чтобы не сойти с ума.
1985 год: В Уругвае была восстановлена конституционная демократия, и Мухика вышел из тюрьмы по амнистии.
1994 год: Был избран депутатом и приехал к зданию парламента на скутере Vespa. Удивленный парковщик спросил его: «Вы надолго приехали?» Мухика ответил ему: «Надеюсь, что надолго».
2009 год: Одержал победу на президентских выборах. В день победы единственной его фразой стало: «Несмотря на все эти пустые слова, мир не изменится». В своей политике приблизился скорее к стилю левоцентристских администраций Лулы в Бразилии и Бачелет в Чили, чем к стилю левых лидеров, таких как Уго Чавес.
2012 год: Прославился своей речью на конференции ООН, в которой призвал к борьбе с чрезмерным потреблением, которое разрушает окружающую среду. «Причиной является та модель цивилизации, которую мы создали. И сегодня мы должны пересмотреть наш образ жизни».
2012 год: Объявил о том, что президентский дворец станет убежищем для бездомных. Сам Мухика в это время жил в маленьком фермерском домике на окраине Монтевидео.
2013 год: Правительство Мухики добилось одобрения в Конгрессе самого прогрессивного в мире закона о легализации марихуаны. «Речь не о том, чтобы стать свободными и открытыми. Это вполне логичный шаг. Мы хотим, чтобы наркоманы перестали пользоваться услугами подпольных дилеров», — говорит он.
http://inosmi.ru/world/20131215/215702442.html