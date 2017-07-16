Путин уснул при просмотре фильма Стоуна о себе

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едридмадрид 16 Июля 2017 в 18:57:14
Одна из сотрудниц комбината начала разговор о фильме с того, что поделилась личными впечатлениями, которые оказались сугубо положительными. «Даже взять тот момент, как вы лошадку морковкой кормите, нельзя не умилиться!» — заметила женщина.
— Будет ли продолжение по типу «Мушкетеры. Двадцать лет спустя»? — спросила она под смех зала.
Президент поделился сомнениями, которые обуревали его перед съемками. «Я сначала не знал, что буду рассказывать», — сказал он. Однако потом Владимир Путин, по собственному признанию, рассудил, что «Стоун — режиссер с большим опытом». А также, что еще важнее, «надо, чтобы американский зритель узнал о России».
Правда, появились дополнительные сомнения, не будет ли режиссер извращать услышанное. Российский лидер рассказал, что задал вопрос на эту тему Стоуну. Тот «не гарантировал». «Но в принципе, человек порядочный, хороший журналист, поэтому я согласился», — закончил предысторию Путин.
Затем он признался, что «видел не все».
— Я смотрел фильм, когда летел из загранкомандировки в самолете. И заснул, не досмотрел, — улыбнулся президент.
Однако обещал исправиться: «Судя по отзывам, там все достаточно объективно».
— А продолжения не будет, — лаконично закончил беседу о фильме Путин.
Путин также сообщил, что на съемку в фильме Стоуна его уговорил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
https://www.postsovet.ru/blog/russia/914364.html