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Политика
Путин уснул при просмотре фильма Стоуна о себе
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едридмадрид 16 Июля 2017 в 18:57:14
На встрече с работниками Лебединского комбината в Белгороде президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Российский лидер, среди прочего, заявил, что продолжения кинокартины не будет. А также рассказал о том, что не успел досмотреть фильм, поскольку заснул. Но обещал досмотреть, так как отзывы хорошие.

Одна из сотрудниц комбината начала разговор о фильме с того, что поделилась личными впечатлениями, которые оказались сугубо положительными. «Даже взять тот момент, как вы лошадку морковкой кормите, нельзя не умилиться!» — заметила женщина.

— Будет ли продолжение по типу «Мушкетеры. Двадцать лет спустя»? — спросила она под смех зала.

Президент поделился сомнениями, которые обуревали его перед съемками. «Я сначала не знал, что буду рассказывать», — сказал он. Однако потом Владимир Путин, по собственному признанию, рассудил, что «Стоун — режиссер с большим опытом». А также, что еще важнее, «надо, чтобы американский зритель узнал о России».

Правда, появились дополнительные сомнения, не будет ли режиссер извращать услышанное. Российский лидер рассказал, что задал вопрос на эту тему Стоуну. Тот «не гарантировал». «Но в принципе, человек порядочный, хороший журналист, поэтому я согласился», — закончил предысторию Путин.

Затем он признался, что «видел не все».

— Я смотрел фильм, когда летел из загранкомандировки в самолете. И заснул, не досмотрел, — улыбнулся президент.

Однако обещал исправиться: «Судя по отзывам, там все достаточно объективно».

— А продолжения не будет, — лаконично закончил беседу о фильме Путин.

Путин также сообщил, что на съемку в фильме Стоуна его уговорил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

https://www.postsovet.ru/blog/russia/914364.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 16.07.2017 в 21:41:59   # 617037
его димка укусил)
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  Pole13 16.07.2017 в 22:04:12   # 617047
Синдром Брежнева храпуна.))
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