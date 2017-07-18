Оплата работы имамов из бюджета: государство объединяется с религией?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 18 Июля 2017 в 17:19:25
11 июля министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев объявил о создании корпоративного благотворительного фонда «Уақып».
Фонд будет:
осуществлять поддержку различных социальных проектов, образовательно-просветительских мероприятий
повышать эффективность работы служителей духовенства
поддерживать функционирование культовых учреждений.
Президентом Фонда «Уакып» избран Кайрат Айтбай. Глава фонда по образованию экономист и юрист, имеет опыт работы на госслужбе и в финансовой системе, однако его карьера никоим образом не связана с религиозной сферой.
Любопытно, что учредителями фонда выступили Международный центр культур и религий, Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религий, Конгресс религиоведов Казахстана и… (!) Духовное управление мусульман Казахстана. То есть организации, напрямую работающие по религиоведческой тематике.
Государство объединяется с религией?
Политолог Султанбек Султангалиев коротко назвал детище министерства «фондом имамов» и предположил, что финансироваться он будет либо в рамках госсоцзаказа, либо сядет на грант.
— Духовенство, будь оно православное или мусульманское, в принципе люди не нищие, если не самые богатые в стране. С чего вдруг они стали нуждаться еще и в отдельном фонде?
— Озвученные официальные задачи созданного Фонда «Уакып» конечно благие — внесение вклада в обеспечение мира и стабильности в стране, оказание помощи социально-уязвимым слоям населения и людям с ограниченными возможностями, физическое и интеллектуальное развитие детей и молодежи, профилактика религиозного радикализма и экстремизма.
Однако благими намерениями, как известно, устлана дорога в ад. Тем более, что все благие намерения власти как правило встречают стойкое недоверие населения, поскольку традиционно это недоверие оправдывается. Позволю себе процитировать министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева: «Также фонд призван обеспечить финансированием имамов. Как вы знаете, в настоящее время зарплата имамов в основном зависит от благотворительных сборов. Деятельность имамов будет стабилизирована в сельских населённых пунктах, где их положение нестабильное. Привлекать имамов в проблемные регионы и направлять их для работы в села сейчас затруднительно». Дьявол кроется в деталях.
Лично у меня создается стойкое впечатление, что главной задачей фонда будет финансирование священнослужителей ислама. Почему государственный чиновник такого высокого ранга вдруг озаботился положением имамов?
И как в таком случае быть с Законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», который прямо говорит, что в нашей стране государство отделено от религии и религиозных объединений?
По моим личным наблюдениям, имамы, как и священники, явно не относятся к категории нуждающихся людей. В стране, где на лечение тяжелобольных детей деньги собираются в социальных сетях, можно было без труда найти другие секторы для государственной инициативы по благотворительности, вместо того чтобы поддерживать далеко не бедных бюрократов в чалмах.
Как человек неверующий воздержусь от оценки квалификации ДУМК, дабы не быть обвиненным в предвзятости. Однако судя по стремительно нарастающему количеству приверженцев «неофициального» ислама (особенно на западе Казахстана), как общественный институт наш достославный ДУМК явно «не ловит мышей», являясь откровенно неконкурентоспособным.
Ставка на деньги не оправдана
— На этом фоне возникает резонный вопрос: чем, допустим, православное духовенство не заслужило такого расположения от государства? Или другие не запрещенные религии? Это напоминает дискриминацию: одним всё, другим ничего.
— Цель министра, с государственной точки зрения, конечно, благая — увеличить путем материального поощрения количество имамов, сделав их авангардом борьбы с проповедниками салафизма, такфиризма и других альтернативных течений в исламе. Именно они вроде как подозреваются в том, что создают основу для роста экстремистских настроений в стране.
И явная материально-фондовая дискриминация по отношению к представителям других конфессий, например, того же православия, вполне понятна — среди христиан и буддистов нет приверженцев ДАИШ
Однако, на мой взгляд, министерство взялось за дело не с того конца. Прежде всего необходимо повышать профессионализм священнослужителей, повышать их моральные качества, чтобы они пользовались среди верующих моральным авторитетом. Недавние скандалы с драками и любовными игрищами имамов явно показывают, что далеко не все так благополучно в «королевстве Датском». Ставка на деньги никогда себя не оправдывает.
Чтобы убедиться в этом, посмотрите на состояние нашего правосудия. Судьи являются самыми закормленными и облагодетельствованными государственными чиновниками, однако на качестве судейских решений и уровне коррупции это обстоятельство никак положительно не сказалось.
Источники финансирования неизвестны
— ДУМК — общественная организация. Почему никто не рвется с таким пристрастием финансово помогать тем же фондам по борьбе с бытовым насилием и прочими пороками общества? Неизвестно ведь, из каких источников фонд имамов будет финансироваться. Но судя по списку учредителей…
— Так как официальные источники финансирования не были названы, позволю себе предположить, что в регионах создадут филиалы фонда, которые при поддержке исполнительной власти будут выколачивать благотворительность из коммерческих структур.
Еще одним каналом финансирования может послужить государственный социальный заказ для фонда, то есть завуалированное вливание бюджетных средств в фонд для материальной поддержки мусульманского духовенства
Таким образом, помимо структур Ассамблеи песен и плясок народа Казахстана на грантовый подсос от казахстанских налогоплательщиков, не обремененных жирком, сядет и штатный состав сотрудников ДУМК.
Впрочем, на фоне ежегодно выделяемых государством сотен миллиардов тенге перманентно тонущим беспомощным отечественным банкам какие-то небольшие финансовые вливания выглядят безобидно. Тем более, что цель — противодействие религиозному экстремизму — абсолютно актуальная и необходимая.
А теперь сугубо прагматический вопрос — будет ли выхлоп? Повысится ли сознание в головах наших священнослужителей от модернизации финансирования их желудков?
https://365info.kz/2017/07/oplata-raboty-imamov-iz-byudzheta-chto-eshhe-znachit-sozdanie-fonda-pod-podderzhke-duhovenstva/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shlenchak от 18.07.2017 19:58:54
Стадом управлять проще! Без обид!
Стадом управлять проще! Без обид!