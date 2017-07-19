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Политика
Страны ЕАЭС готовят соглашение о признании национальных водительских прав
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danilov 18 Июля 2017 в 23:22:06
Страны Евразийского экономического союза подготовят соглашение о признании национальных водительских прав. Об этом сообщил сегодня журналистам в Москве по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) председатель Совета, вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов, передает БЕЛТА.

Олег Панкратов пояснил, что данное соглашение определит единые правила по взаимному признанию национальных и международных водительских удостоверений на всей территории ЕАЭС. Председатель Совета ЕЭК отметил, что этот вопрос возник в связи с тем, что в России вступили в силу изменения в законодательство, которые ограничивают использование национальных и международных водительских удостоверений иностранными гражданами при осуществлении ими предпринимательской деятельности либо при трудоустройстве в качестве наемного работника на территории РФ. «Чтобы это не противоречило существующим подходам в ЕАЭС, есть договоренность этот вопрос отрегулировать отдельным соглашением», — сказал Олег Панкратов.

Вместе с тем, участники заседания Совета Министров Союзного государства в июне одобрили изменения, по которым на граждан Белоруссии не будут распространяться нововведения, связанные с национальными правами.

БЕЛТА
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  Profi 19.07.2017 в 09:04:30   # 618581
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