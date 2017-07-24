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едридмадрид 24 Июля 2017 в 18:12:56
Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.
В ходе беседы главы государств отметили высокий уровень отношений между сторонами и договорились продолжить казахстанско-узбекское взаимодействие по приоритетным направлениям.
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-respubliki-uzbekistan-shavkatom-mirzieevym-3
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bozon house 25.07.2017 в 08:54:45 # 620168