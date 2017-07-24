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Политика
Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения
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едридмадрид 24 Июля 2017 в 18:12:56
Телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым

Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.

В ходе беседы главы государств отметили высокий уровень отношений между сторонами и договорились продолжить казахстанско-узбекское взаимодействие по приоритетным направлениям.

http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/telefonnyi-razgovor-s-prezidentom-respubliki-uzbekistan-shavkatom-mirzieevym-3
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 25.07.2017 в 08:54:45   # 620168
Вчера тоже сотрудницу с Днем по телефону поздравлял. Беседа тоже была. Заверения там всякие.
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  Mikado 25.07.2017 в 11:10:12   # 620177
Очень полезная информация!
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