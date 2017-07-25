Президент Монголии дал олигархам 49 суток, чтобы вернуть деньги с офшорных счетов

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danilov 25 Июля 2017 в 15:27:28
По данным президента, граждане Монголии имеют офшорные счета. В их числе госслужащие, политики и связанные с ними стороны, подозреваемые в отмывании криминальных денег, государственной коррупции и мошеннических операциях.
Отсчёт времени начался с 24 июля. За это время владельцы счетов должны перевести деньги в центральный банк Монголии “МонголБанк”. В противном случае, информация о счетах и их владельцах может быть обнародована, а чиновников привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
Счета в офшорах позволяют платить низкие или нулевые налоги, а также скрывать настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.
Оппозиционный кандидат от Демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга одержал победу во втором туре президентских выборов 8 июля. Новый руководитель страны отказался от проживания в положенной ему по статусу резиденции и ходит пешком.
Администрация президента надеется, что остальные чиновники последуют примеру главы государства и откажутся от излишней роскоши. Баттулга позиционирует себя как антиолигарха, однако сам является бизнес-магнатом и остаётся одним из самых богатых людей в Монголии.
http://asiarussia.ru/news/17092/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 25.07.2017 в 15:37:42 # 620215
Цитата: spy от 25.07.2017 16:01:29Не, там есть антиолигарх!
А че в Монголии олигархи есть?
А че в Монголии олигархи есть?
Цитата: spy от 25.07.2017 16:01:29
А че в Монголии олигархи есть?
А че в Монголии олигархи есть?
На оленях поднялся.
Новый руководитель страны отказался от проживания в положенной ему по статусу резиденции и ходит пешком.
Как бы не достали.
Беня Ладен 25.07.2017 в 20:14:35 # 620255
Quote:
Степь и небо: как живут и зарабатывают в Монголии
Как живут и работают в Монголии — в фоторепортаже РБК.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/photoreport/08/07/2017/595f82cb9a7947b3315b7eda
Как живут и работают в Монголии — в фоторепортаже РБК.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/photoreport/08/07/2017/595f82cb9a7947b3315b7eda
Нелегальная добыча золота, угля и другой бизнес Монголии. Фоторепортаж 09 сентября 2015 года https://secretmag.ru/cases/stories/mongolia-foto.htm
Цитата: jumanjiqz от 25.07.2017 16:33:47
Сам являясь богатым бизнесмен-олигархом и отбирает у других олигархов деньги, причем пользуясь своим положением. Что-то новое, и как это будет называться? Надеюсь он их потом бедным раздаст!?
Сам являясь богатым бизнесмен-олигархом и отбирает у других олигархов деньги, причем пользуясь своим положением. Что-то новое, и как это будет называться? Надеюсь он их потом бедным раздаст!?
Так он официальный олигарх у себя.
И офшоров у него нет.
Сильно взялся .