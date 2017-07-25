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Политика
Президент Монголии дал олигархам 49 суток, чтобы вернуть деньги с офшорных счетов
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danilov 25 Июля 2017 в 15:27:28
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга потребовал, чтобы в течение 49 суток держатели иностранных счетов перевели деньги с офшорной зоны в центральный банк страны, сообщает ARD.

По данным президента, граждане Монголии имеют офшорные счета. В их числе госслужащие, политики и связанные с ними стороны, подозреваемые в отмывании криминальных денег, государственной коррупции и мошеннических операциях.

Отсчёт времени начался с 24 июля. За это время владельцы счетов должны перевести деньги в центральный банк Монголии “МонголБанк”. В противном случае, информация о счетах и их владельцах может быть обнародована, а чиновников привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Счета в офшорах позволяют платить низкие или нулевые налоги, а также скрывать настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.

Оппозиционный кандидат от Демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга одержал победу во втором туре президентских выборов 8 июля. Новый руководитель страны отказался от проживания в положенной ему по статусу резиденции и ходит пешком.

Администрация президента надеется, что остальные чиновники последуют примеру главы государства и откажутся от излишней роскоши. Баттулга позиционирует себя как антиолигарха, однако сам является бизнес-магнатом и остаётся одним из самых богатых людей в Монголии.

http://asiarussia.ru/news/17092/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сладкая Вата 25.07.2017 в 15:37:42   # 620215
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  SVOY 25.07.2017 в 15:39:16   # 620216
Знаем одного такого "борца"
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  Рамзес 25.07.2017 в 15:58:24   # 620218
Наши не рискнут.
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  ss720 25.07.2017 в 16:01:22   # 620219
правильно !
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  spy 25.07.2017 в 16:01:29   # 620220
А че в Монголии олигархи есть?
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  Desperado 25.07.2017 в 16:33:31   # 620221
Цитата: spy от 25.07.2017 16:01:29
А че в Монголии олигархи есть?
Не, там есть антиолигарх!
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  jumanjiqz 25.07.2017 в 16:33:47   # 620222
Сам являясь богатым бизнесмен-олигархом и отбирает у других олигархов деньги, причем пользуясь своим положением. Что-то новое, и как это будет называться? Надеюсь он их потом бедным раздаст!?
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  Mikado 25.07.2017 в 16:39:01   # 620223
Легализация по-монгольски.
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  AWP 25.07.2017 в 16:53:14   # 620224
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  Кирсан 25.07.2017 в 16:54:50   # 620225
Quote:
Новый руководитель страны отказался от проживания в положенной ему по статусу резиденции и ходит пешком.

Как бы не достали.
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  Enchtein 25.07.2017 в 17:05:32   # 620226
Устраняет конкурентов возможных...
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  DanKZ 25.07.2017 в 17:14:34   # 620227
Начальная стадия ДИКТАТУРЫ, потом ток
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  Sosed 25.07.2017 в 18:35:18   # 620231
Зря стебаетесь, Монголия была единственным настоящим союзником СССР в ВМВ. Мяса столько поставила, что голодать не пришлось. Знаменитые белые полушубки тоже от них пол армии носило. И деньги не просила за это.
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  Беня Ладен 25.07.2017 в 20:14:35   # 620255
Плотная крыша у него в глобальных элитах раз он делает такие заявления.
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  Ал 25.07.2017 в 22:03:56   # 620281
Только для тех, кому интересно
Quote:
Степь и небо: как живут и зарабатывают в Монголии
Как живут и работают в Монголии — в фоторепортаже РБК.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/photoreport/08/07/2017/595f82cb9a7947b3315b7eda

Нелегальная добыча золота, угля и другой бизнес Монголии. Фоторепортаж 09 сентября 2015 года https://secretmag.ru/cases/stories/mongolia-foto.htm
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  Маке0912 25.07.2017 в 22:46:43   # 620288
Цитата: jumanjiqz от 25.07.2017 16:33:47
Сам являясь богатым бизнесмен-олигархом и отбирает у других олигархов деньги, причем пользуясь своим положением. Что-то новое, и как это будет называться? Надеюсь он их потом бедным раздаст!?

Так он официальный олигарх у себя.
И офшоров у него нет.
Сильно взялся .
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  Makintosh 25.07.2017 в 23:18:34   # 620295
Если пойдет до конца , то мужик.
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