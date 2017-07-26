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Политика
Савченко за 20 секунд описала ситуацию на Украине 11 матерными словами
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Гость 26 Июля 2017 в 10:41:46
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко за 20 секунд прямого эфира на телеканале NewsOne описала политическую ситуацию, которая сложилась на Украине, используя нецензурные выражения. Соответствующая видеозапись опубликована на странице телеканала на YouTube, передает РБК.



Чтобы охарактеризовать ситуацию в стране, Савченко понадобилось 11 матерных слов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Blackadder 26.07.2017 в 11:04:54   # 620333
Гопота в политике, хуже Жириновского. Афоризм.
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  Fotinij 26.07.2017 в 11:22:32   # 620337
Грамотно запикали
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  Pole13 26.07.2017 в 11:42:14   # 620339
Ну видимо "другими" словами описать ситуацию в стране не представляется возможным)) В нашей стране иногда тоже, емкий и универсальный русский мат может в нескольких словах обрисовать ситуацию в целом))
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  bozon house 26.07.2017 в 11:58:49   # 620342
Ну и где эти слова? Резать так резать!
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  Любитель ММА 26.07.2017 в 12:46:49   # 620349
Цитата: Pole13 от 26.07.2017 11:42:14
Ну видимо "другими" словами описать ситуацию в стране не представляется возможным)) В нашей стране иногда тоже, емкий и универсальный русский мат может в нескольких словах обрисовать ситуацию в целом))

И четырех букв хватит
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  КЕДЫ 26.07.2017 в 12:53:04   # 620350
ябв
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  bozon house 26.07.2017 в 12:53:51   # 620351
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  КЕДЫ 26.07.2017 в 13:03:30   # 620352
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  Лысый 26.07.2017 в 13:03:54   # 620353
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  jumanjiqz 26.07.2017 в 13:07:54   # 620356
А что, емко и объективно!
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  SVOY 26.07.2017 в 13:16:58   # 620357
Такими словами можно описать нынешнюю ситуацию не только в Украине, но и в остальных странах СНГ
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  Hairless 26.07.2017 в 13:59:24   # 620361
"Богат могучим русский языка!"(А.Иванов)
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  старик 26.07.2017 в 14:35:56   # 620364
А маты русские или на мове?
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  андремас 26.07.2017 в 14:55:41   # 620365
Брешет. Агент кремля.
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  N@VIGATOR 26.07.2017 в 15:48:37   # 620369
Начало новой политической кампании? Савченко в президенты? Плагиаторы
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