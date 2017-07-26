Савченко за 20 секунд описала ситуацию на Украине 11 матерными словами

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Гость 26 Июля 2017 в 10:41:46
Чтобы охарактеризовать ситуацию в стране, Савченко понадобилось 11 матерных слов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Blackadder 26.07.2017 в 11:04:54 # 620333
bozon house 26.07.2017 в 11:58:49 # 620342
Любитель ММА 26.07.2017 в 12:46:49 # 620349
Цитата: Pole13 от 26.07.2017 11:42:14
Ну видимо "другими" словами описать ситуацию в стране не представляется возможным)) В нашей стране иногда тоже, емкий и универсальный русский мат может в нескольких словах обрисовать ситуацию в целом))
Ну видимо "другими" словами описать ситуацию в стране не представляется возможным)) В нашей стране иногда тоже, емкий и универсальный русский мат может в нескольких словах обрисовать ситуацию в целом))
И четырех букв хватит
bozon house 26.07.2017 в 12:53:51 # 620351
Цитата: КЕДЫ от 26.07.2017 12:53:04Эротоман.
ябв
ябв
Цитата: КЕДЫ от 26.07.2017 12:53:04
ябв
ябв