Кадыров готов уйти в отставку и работать в Иерусалиме охранником

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Июля 2017 в 16:48:49
лава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram ситуацию вокруг древней мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, в районе которой Израиль установил особые меры безопасности после вооруженного нападения террористов на полицейских.
Кадыров заявил, что готов уйти в отставку и уехать в Иерусалим волонтером.
Рамзан Кадыров, глава Чечени: «Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса».
Действия властей Израиля спровоцировали протесты арабо-мусульманской общины. Накануне полиция Израиля объявила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения, передает РИА Новости.
Рамзан Кадыров: «Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения».
Также Кадыров предложил передать все права на исламскую святыню Иордании.
http://www.ntv.ru/novosti/1873138/
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 28.07.2017 в 17:09:56 # 620843
Кадырова вообще близко не подпустят. там на отступи стена плача, где они медитируют часами.
Да и смысла этого детектора не было, так как на входе(район которая построена как цитадель, там мечеть, храм(гроба господней, торы и то ли армянский, то ли грузинский и стена) стоят они и вооруженная охрана каждые 10 метров.
едридмадрид 28.07.2017 в 17:14:38 # 620845забанен до 10.08.2017 18:33:17
а если уйдёт поедит ли к евреем
так вот практически у меня на работе не кто не верит что уйдёт , получается просто разговор
Куклачёв со своими кошками гораздо конкретнее и вызывает настоящее доверие.