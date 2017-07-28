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Политика
Кадыров готов уйти в отставку и работать в Иерусалиме охранником
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danilov 28 Июля 2017 в 16:48:49
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

лава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram ситуацию вокруг древней мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, в районе которой Израиль установил особые меры безопасности после вооруженного нападения террористов на полицейских.

Кадыров заявил, что готов уйти в отставку и уехать в Иерусалим волонтером.

Рамзан Кадыров, глава Чечени: «Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса».

Действия властей Израиля спровоцировали протесты арабо-мусульманской общины. Накануне полиция Израиля объявила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения, передает РИА Новости.

Рамзан Кадыров: «Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения».

Также Кадыров предложил передать все права на исламскую святыню Иордании.

http://www.ntv.ru/novosti/1873138/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 28.07.2017 в 17:09:56   # 620843
в Аль-аксу попасть не так просто. Там сами евреи сидят(охрана), и по фейсу палят. Если им что-то не понравится, могут не пропустить(взгляд, одежда и т.д.).
Кадырова вообще близко не подпустят. там на отступи стена плача, где они медитируют часами.
Да и смысла этого детектора не было, так как на входе(район которая построена как цитадель, там мечеть, храм(гроба господней, торы и то ли армянский, то ли грузинский и стена) стоят они и вооруженная охрана каждые 10 метров.
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  едридмадрид 28.07.2017 в 17:14:38   # 620845
забанен до 10.08.2017 18:33:17
с утричка , у себя на работе уже ставки( пари) стали принимать уйдёт или не уйдёт Кадыров ,
а если уйдёт поедит ли к евреем

так вот практически у меня на работе не кто не верит что уйдёт , получается просто разговор
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  walker 28.07.2017 в 17:23:23   # 620847
Всерьез воспринимать слова этого академика и генерала?
Куклачёв со своими кошками гораздо конкретнее и вызывает настоящее доверие.
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  SVOY 28.07.2017 в 17:37:59   # 620852
Вову с собой пусть заберёт.
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  андремас 28.07.2017 в 17:53:24   # 620855
Умники
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