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Навальный поймал Путина
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danilov 31 Июля 2017 в 12:36:18
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charg
31.07.2017 в 13:54:37
# 621435
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jumanjiqz
31.07.2017 в 14:16:03
# 621441
Анализ так себе, не жестяк!
А вот вопрос №1 Навальному, в виде разоблачения фейка который либераст подхватил и понес в массу, очень понравилось.
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