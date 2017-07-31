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Политика
Навальный поймал Путина
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danilov 31 Июля 2017 в 12:36:18
Игра с цифрами

Комментарии, по рейтингу, по дате
  charg 31.07.2017 в 13:54:37   # 621435
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  jumanjiqz 31.07.2017 в 14:16:03   # 621441
Анализ так себе, не жестяк!
А вот вопрос №1 Навальному, в виде разоблачения фейка который либераст подхватил и понес в массу, очень понравилось.
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