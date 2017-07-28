Казахстан осудил запуск баллистической ракеты КНДР

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danilov 31 Июля 2017 в 16:55:45
"Республика Казахстан решительно осуждает запуск Корейской Народной Демократической Республикой баллистической ракеты 28 июля 2017 года. Подобные действия грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе. Безответственная политика КНДР негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты. Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества", - отмечается в распространенном сообщении.
Как заявили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве, угроза ракетной и ядерной программ КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам активизировать усилия по поиску взаимоприемлемого решения путем скорейшего возобновления переговорного процесса.
"Представляется, что выход из сложившейся ситуации возможен именно через переговоры, а не силовое разрешение проблемы, вызванной провокационными действиями северокорейских властей", - заключили в МИД РК.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-osudil-zapusk-ballisticheskoy-raketyi-kndr-323329/
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