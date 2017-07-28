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Политика
Казахстан осудил запуск баллистической ракеты КНДР
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danilov 31 Июля 2017 в 16:55:45
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сделали заявление в связи с запуском баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Республика Казахстан решительно осуждает запуск Корейской Народной Демократической Республикой баллистической ракеты 28 июля 2017 года. Подобные действия грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе. Безответственная политика КНДР негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты. Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества", - отмечается в распространенном сообщении.

Как заявили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве, угроза ракетной и ядерной программ КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам активизировать усилия по поиску взаимоприемлемого решения путем скорейшего возобновления переговорного процесса.

"Представляется, что выход из сложившейся ситуации возможен именно через переговоры, а не силовое разрешение проблемы, вызванной провокационными действиями северокорейских властей", - заключили в МИД РК.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-osudil-zapusk-ballisticheskoy-raketyi-kndr-323329/
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