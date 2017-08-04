Дмитрий Медведев призывает российских миллиардеров проводить в школах уроки на тему «История жизненного успеха».

- Здравствуйте, дети! Я, простой российский миллиардер Прохорипасковский, хочу вам сегодня, первого сентября, рассказать - честно и без прикрас - историю своего успеха. Когда проклятый Совок еще был, мой папа, который работал в горкоме партии вторым секретарем - горбачевский выдвиженец, дал мне наводку на то, как организовать фирму про перекачке безналичных рублей в нал. Через него же я получил в Госбанке ссуду, которую чисто конкретно мне отдавать не пришлось, потому что брал я миллион советскими рублями, а отдавал уже гайдаровскими бумажками. Потом Совок накрылся, и вместе с одним офицером из бывшего КГБ мы организовали отправку цветных металлов через Эстонию в Европу. Именно из-за нас Эстония на один год стала ведущей мировой державой по экспорту чуть ли не всей таблицы Менделеева, а уж редкоземельных элементов - так точняк. Одновременно ГБ давало нам крышу от слишком оборзевших рэкетиров, которые хотели своей доли, при этом особо наглых приходилось отстреливать. Стопудовое кино, хотя раз мой первый мерс таки подорвали. Потом, дети, началась ваучерная приватизация. С моим корешом из правительства молодых реформаторов мы создали чековый инвестиционный фонд, куда лохи несли свои ваучеры. На свои ваучеры они - хе-хе - получили шиш, а мы зато приватизировали пару советских суперзаводов, которые были построены еще во времена сталинской индустриализации - будь проклят кровавый тиран и создатель ГУЛага! Но самая мякотка, детишки, началась, когда Борис Николаевич - да будет ему земля пухом - танками расстрелял залупившихся совков и начались залоговые аукционы. Якобы нам отдавали предприятия в залог, но, естественно, обратно их от нас никто не получил. Так я - я к тому времени удачно женился на дочке внучатой племянницы жены ельциновского массажиста - получил доступ к Трубе - и деньги поперли так, что я не усевал их считать. Конечно, приходилось делиться, но денег-то было много, а нас было не так много, хе-хе, и вот так мы и стали миллиардерами. Моя служба безопасности - бывшие чекисты и конкретные пацаны - уничтожала всякую шваль, которая или мешала - типа там профсоюзных активистов, или мэров, которые хотели себе побольше, или журналюг, которые путались под ногами. Политики же были у меня просто на содержании - сейчас так интересно их слушать по "Эху", когда они плачут о потерянной демократии. Круто я наварился на ГКО и дефолте, у меня тогда был свой банк, через который мы крутили деньги на социалку, через него же шли внешние займы правительства, я его очень вовремя по наводке Виктора Степаныча сбросил - и, когда ехал мимо банков и смотрел, как лошары давятся у банков, чтобы получить хоть что-то из своих жалких денег, это было просто ржу не могу, типа. Когда в Кремль пришли чекисты, я просек быстро фишку, кому надо - отстегиваю, даю, коли скажут, и на РПЦ, и на Олимпиаду, а мне власть за это дает попилить денежку и из оборонки, и из нанопирога в Сколково, а денежки все я, не будь идиотом , держу на Западе, потому как эту корову под названием Россия доить до бесконечности будет нельзя, и, когда она сдохнет, буду жить у себя в замке в Швейцарии и вспоминать с благодарностью всех этих придурков, которые так долго мне позволяли их кидать и на них богатеть. Вот такая вот, дети, история моего жизненного успеха - поэтому учитесь, дети, слушайтесь маму с папой и чистите по утрам зубы.

У меня иногда возникает ощущение, что Медведев, иногда сам не понимает что несет.Если российские олигархи начнут рассказывать правду о том как они нажили свои состояния, их либо сажать нужно будет, либо мы получим поколение бандитов, которые наслушаются их лекций.Удод , блять, с айфоном.

да ладно... лично проверяли??? Ну или хотя бы проанализировали пути достижения всех миллиардеров нашей планеты? Я считаю что всё дело в отношении к жизни -"Мировосприятии" ., Так же "Жизненные ценности" человека играют ключевую роль в его судьбе, потому что от них зависит принятие решений, реализация права выбора, осуществление жизненного предназначения, взаимоотношения с другими людьми. У каждого человека своя система жизненных ценностей, свои приоритеты. Ценности, безусловно, есть у каждого.

Позвольте же вас спросить, как же может

управлять человек, если он не только лишен возможности составить

какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в

тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в

самом деле, -- тут неизвестный повернулся к Берлиозу, -- вообразите, что вы,

например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так

сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого...

-- тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого

доставила ему удовольствие, -- да, саркома, -- жмурясь, как кот, повторил он

звучное слово, -- и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме

своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы,

чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к

гадалкам. Как первое и второе, так и третье -- совершенно бессмысленно, вы

сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно

полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в

деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более

никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек

соберется съездить в Кисловодск, -- тут иностранец прищурился на Берлиоза,

-- пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что

неизвестно почему вдруг возьмет -- поскользнется и попадет под трамвай!

Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли

думать, что управился с ним кто-то совсем другой? -- и здесь незнакомец

рассмеялся странным смешком.

"После телеграммы, в которой неизвестный гражданин уведомлял, что командовать парадом будет именно он, а не кто-либо другой, наступило успокоение. Александра Ивановича не тревожили три дня. Он начал уже привыкать к мысли, что все случившееся нисколько его не касается, когда пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием "Капиталистические акулы" с подзаголовком: "Биография американских миллионеров".



В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса.



Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"".

