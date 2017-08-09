Путин: Россия гарантирует безопасность и независимость Абхазии

Ночью на 31 июля в Гудаутском районе в Абхазии напали на русскую семью, которая в мае этого года переехала в страну из Санкт-Петербурга, сообщает местное издание ApsnyLIFE.



Отмечается, что к супругам Валентине и Анатолию Быковцам в гости приехал брат Валентины Вадим, чтобы помочь делать ремонт в доме. По данным соседей, они были дома, когда трое вооруженных пистолетами и ножами людей напали на них. Они хотели похитить сбережения семьи, отложенные на ремонт.



Мужчины, чтобы выяснить, где лежат деньги, сожгли сожгли женщине лицо утюгом, а ее супруга этим же утюгом ударили по голове. Брат Валентины рассказал, что деньги лежат в машине Volkswagen, которая была припаркована на улице. Именно на нем преступники и скрылись.