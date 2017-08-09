Путин: Россия гарантирует безопасность и независимость Абхазии

Пресс-секретарь НАТО: Мы сожалеем, что визит Путина в Абхазию состоялся без предварительного согласования с грузинскими властями
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danilov 09 Августа 2017 в 10:52:45
«Нам есть о чём поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надёжно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», — цитирует РИА Новости Путина.
RT
Пресс-секретарь НАТО: Мы сожалеем, что визит Путина в Абхазию состоялся без предварительного согласования с грузинскими властями
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Ночью на 31 июля в Гудаутском районе в Абхазии напали на русскую семью, которая в мае этого года переехала в страну из Санкт-Петербурга, сообщает местное издание ApsnyLIFE.
Отмечается, что к супругам Валентине и Анатолию Быковцам в гости приехал брат Валентины Вадим, чтобы помочь делать ремонт в доме. По данным соседей, они были дома, когда трое вооруженных пистолетами и ножами людей напали на них. Они хотели похитить сбережения семьи, отложенные на ремонт.
Мужчины, чтобы выяснить, где лежат деньги, сожгли сожгли женщине лицо утюгом, а ее супруга этим же утюгом ударили по голове. Брат Валентины рассказал, что деньги лежат в машине Volkswagen, которая была припаркована на улице. Именно на нем преступники и скрылись.
Отмечается, что к супругам Валентине и Анатолию Быковцам в гости приехал брат Валентины Вадим, чтобы помочь делать ремонт в доме. По данным соседей, они были дома, когда трое вооруженных пистолетами и ножами людей напали на них. Они хотели похитить сбережения семьи, отложенные на ремонт.
Мужчины, чтобы выяснить, где лежат деньги, сожгли сожгли женщине лицо утюгом, а ее супруга этим же утюгом ударили по голове. Брат Валентины рассказал, что деньги лежат в машине Volkswagen, которая была припаркована на улице. Именно на нем преступники и скрылись.
https://timeskz.kz/23367-v-abhazii-napali-na-semyu-rossiyan.html