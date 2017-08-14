Назарбаев об ЕАЭС: мы двигаемся в правильном направлении

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danilov 14 Августа 2017 в 15:38:35
"Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами", — подчеркнул президент Казахстана на встрече с главами правительств стран ЕврАзЭс, приехавшими в Астану для участия в заседании межправсовета Организации.
Во встрече с главой Казахстана приняли участие премьер-министр Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев, премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Глава государства поприветствовал членов Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана, отметив, что время проведения встречи удачно совпало с работой в Астане Международной выставки ЭКСПО-2017. "У глав правительств есть хорошая возможность посетить свои национальные павильоны, а также выставочные экспозиции Казахстана и других стран", — отметил он.
Президент подчеркнул, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и "это время обусловлено не простой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран-членов ЕАЭС". При этом главным фактором работы организации Назарбаев назвал "создание общего рынка, единой экономической структуры".
В заключение Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодняшнее заседание внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации, а также пожелал участникам встречи плодотворной работы.
https://ru.sputniknews.kz/economy/20170814/2988733/nazarbaev-ob-evrazehs-my-dvigaemsya-v-pravilnom-napravlenii.html
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alpha_portal 14.08.2017 в 18:17:32 # 624220