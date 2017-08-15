Трамп поручил торгпреду проверить, не нарушает ли Китай права американских компаний

По данным американских СМИ, в Белом доме готовятся дать поручение аппарату представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера провести проверку деятельности Китая в соответствии с 301-й статьей закона США о торговле от 1974 года, некогда вселявшей ужас в торговых конкурентов Вашингтона. Если расследование вскроет факты незаконной торговой практики (демпинг, государственное субсидирование экспорта, воровство интеллектуальной собственности), то против Пекина начнут приниматься односторонние карательные меры — повышение пошлин и лишение лицензий на занятие бизнесом в США

В 1980-е годы Вашингтон измотал такими расследованиями Японию — ее обвиняли в «нечестной продаже» цветных телевизоров, мотоциклов и товаров массового спроса. Именно в те времена, когда в Белом доме правил президент Рональд Рейган, взошла звезда Роберта Лайтхайзера — в ту пору инициативного заместителя торгового представителя США.

По данным американских СМИ, спустя три десятилетия все еще остающийся на плаву Роберт Лайтхайзер предлагает уже нынешнему главе Белого дома применить похожие меры к Китаю. При этом его нисколько не смущает, что подобное торговое давление в стиле президента Рейгана противоречило бы правилам созданной в 1995 году Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, что ВТО предполагает решение экспортно-импортных споров в рамках этой структуры, в связи с чем все последние годы США избегали пускать в ход карательную 301-ю статью закона о торговле. Впрочем, президент Трамп еще в ходе избирательной кампании обещал ввести огромные дополнительные пошлины на китайские товары. Пекин принял угрозу всерьез, и в апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин обсудил конфликтную ситуацию с новым президентом США в его поместье во Флориде.

Президент Трамп, как сообщалось, дал понять, что торгового столкновения можно будет избежать, если Пекин серьезно ограничит военные амбиции Северной Кореи. В ответ Си Цзиньпин попросил дать ему сто дней — как на выработку программы сбалансирования двусторонней торговли, так и на обуздание Пхеньяна, вплотную приблизившегося к созданию межконтинентальной баллистической ракеты.

Однако сто дней прошли, а в Вашингтоне так и не получили доказательств того, что Пекин готов пойти навстречу требованиям США. В этой ситуации и появились утечки о возможном приведении в действие 301-й статьи.

Китай опять отреагировал гибко — он проявил сговорчивость при обсуждении принятой на прошлой неделе резолюции Совета Безопасности ООН с новыми санкциями против КНДР. Меры предполагают тотальный запрет на закупки основных северокорейских экспортных товаров — угля, железной руды, свинца, морепродуктов. Однако недовольство в Вашингтоне остается — Пекин по-прежнему не согласился прекратить поставки нефти в КНДР, хотя именно это может нанести самый болезненный удар по экономике «страны чучхе».

Таким образом, угроза введения 301-й статьи остается — тем более что Китай становится все более опасным экономическим вызовом для США. Дело не только в гигантском дефиците американской торговли с КНР, составившем в прошлом году $347 млрд. В январе—марте нынешнего года он превысил сумму дефицитов США в экспортно-импортных операциях с ФРГ, Японией, Мексикой, Индией, Италией и Тайванем вместе взятыми.

Еще больше Вашингтон тревожит то, что Китай поставил своей целью к 2025 году превратиться в мирового технологического лидера в разработке и производстве беспилотных и электрических автомобилей, медицинского оборудования нового поколения, микрочипов будущего. В США считают, что КНР намерена выполнить эту задачу путем массированного заимствования американской интеллектуальной собственности, чему может помешать применение 301-й статьи.

Впрочем, в Вашингтоне далеко не все выступают в поддержку карательных мер против Китая, учитывая, что подобные шаги ударят по крупным американским ритейлерам, продающим огромные объемы китайских товаров. Учитывая, что решение в Вашингтоне пока не принято, КНР может пойти на новые уступки. Во-первых, Китай больше зависит от двусторонней торговли, чем США. Во-вторых, битва вокруг 301-й статьи, а в перспективе — торговая война с США — не входят в планы председателя КНР Си Цзиньпина, которого этой осенью ждет важнейшее испытание — съезд Компартии Китая.