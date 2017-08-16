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Политика
РФ передала Казахстану озеро Сладкое в Новосибирской области
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строитель 15 Августа 2017 в 22:02:18
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области передано Казахстану, сообщается на сайте администрации района.

"До проведения демаркационных работ часть озера Сладкое, располагающееся в пяти километрах от д. Покровка (Купинского района) находилось на территории Российской Федерации. В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей", — говорится в сообщении.

После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Власти района просят местных жителей и туристов не нарушать пограничный режим.
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  bolatbol 15.08.2017 в 23:59:33   # 624554
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  Мура45 16.08.2017 в 00:51:03   # 624558
В росблогосфере по этому поводу вселенский гвалт.
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  строитель 16.08.2017 в 01:25:28   # 624562
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  КЕДЫ 16.08.2017 в 01:34:17   # 624563
Цитата: Мура45 от 16.08.2017 00:51:03
В росблогосфере по этому поводу вселенский гвалт.


в 99% всегда разделяю твою точку зрения брат, но сейчас не соглашусь. даже самые гнусные, но тем не менее читаемые пидоры из ЖЖ постарались максимально скандально и грязно подать эту новость. Но надо отдать должное комментаторам, а именно они формируют все-таки общественное мнение, я увидел в основном добрый юмор и незлобные подъебки. кстати места там и вправду офигенные. приходилось бывать
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  Мура45 16.08.2017 в 01:37:55   # 624564
Quote:
КЕДЫ 16.08.2017 в 01:34:17

Quote:
строитель 16.08.2017 в 01:25:28


Так и сделаем! Кумыса
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  КЕДЫ 16.08.2017 в 01:41:34   # 624566
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  КЕДЫ 16.08.2017 в 01:46:28   # 624567
Цитата: Мура45 от 16.08.2017 01:37:55
Quote:
КЕДЫ 16.08.2017 в 01:34:17

[quote] строитель 16.08.2017 в 01:25:28


Так и сделаем! Кумыса[/quote]
#кумысаэтимджентльменам.
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  Мура45 16.08.2017 в 01:49:55   # 624568
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  КЕДЫ 16.08.2017 в 02:05:42   # 624569
вообще касаемо ̶новости этой хотелось бы услышать мнение нашего ̶в̶е̶л̶и̶к̶о̶г̶о̶ ̶и̶ ̶у̶ж̶а̶с̶н̶о̶г̶о̶ товарища Лысого
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  Bako 16.08.2017 в 04:27:47   # 624580
А что в замен взяли?
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