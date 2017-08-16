РФ передала Казахстану озеро Сладкое в Новосибирской области

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
строитель 15 Августа 2017 в 22:02:18
"До проведения демаркационных работ часть озера Сладкое, располагающееся в пяти километрах от д. Покровка (Купинского района) находилось на территории Российской Федерации. В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей", — говорится в сообщении.
После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Власти района просят местных жителей и туристов не нарушать пограничный режим.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Мура45 от 16.08.2017 00:51:03
В росблогосфере по этому поводу вселенский гвалт.
В росблогосфере по этому поводу вселенский гвалт.
Цитата: Мура45 от 16.08.2017 00:51:03
В росблогосфере по этому поводу вселенский гвалт.
В росблогосфере по этому поводу вселенский гвалт.
в 99% всегда разделяю твою точку зрения брат, но сейчас не соглашусь. даже самые гнусные, но тем не менее читаемые пидоры из ЖЖ постарались максимально скандально и грязно подать эту новость. Но надо отдать должное комментаторам, а именно они формируют все-таки общественное мнение, я увидел в основном добрый юмор и незлобные подъебки. кстати места там и вправду офигенные. приходилось бывать
КЕДЫ 16.08.2017 в 01:34:17
Quote:
строитель 16.08.2017 в 01:25:28
Так и сделаем! Кумыса
Цитата: Мура45 от 16.08.2017 01:37:55
Quote:
[quote] строитель 16.08.2017 в 01:25:28
Quote:
КЕДЫ 16.08.2017 в 01:34:17
[quote] строитель 16.08.2017 в 01:25:28
Так и сделаем! Кумыса[/quote]
#кумысаэтимджентльменам.
Цитата: КЕДЫ от 16.08.2017 01:46:28
Так и сделаем! Кумыса
Цитата: Мура45 от 16.08.2017 01:37:55
Quote:
[quote] строитель 16.08.2017 в 01:25:28
Quote:
КЕДЫ 16.08.2017 в 01:34:17
[quote] строитель 16.08.2017 в 01:25:28
Так и сделаем! Кумыса
#кумысаэтимджентльменам. [/quote]
Кукнаръ-хане и кумыс!