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Политика
Переход на латиницу не означает отказ от русского языка - Назарбаев
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danilov 18 Августа 2017 в 15:34:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 18.08.2017 в 16:21:20   # 625627
Ага особенно на Кунаева Detskii Razvlekatelnii Centr
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  332-712 18.08.2017 в 16:49:35   # 625635
а как быть с русскими (заимствованными) словами?
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  jumanjiqz 18.08.2017 в 17:48:10   # 625659
От названия новости, хотел сказать причем тут русский язык, вед речь идет об алфавите, но посмотрел видео и послушал елбасы, он правильно сказал, отказа от кириллицы не будет...
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