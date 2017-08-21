Администрация Трампа распустила комитет по вопросам изменения климата

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danilov 22 Августа 2017 в 10:28:52
Cрок действия устава комитета закончился в воскресенье, 20 августа. 18 августа исполнительный директор Национального управления океанических и атмосферных исследований Бен Фридман проинформировал председателя комитета о том, что агентство не возобновит работу группы.
По словам мэра Сиэтла Эда Мюррея, принятие такого решения говорит о том, что «президент «уходит от реальности».
https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/08/21/n_10461572.shtml
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