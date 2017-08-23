Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Нигер одобрил действия ВКС РФ в Сирии
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Августа 2017 в 13:16:19
Москва, 22 августа. Глава Минобороны Нигера Калла Мутари считает, что действия ВКС РФ в Сирии были последовательными и обоснованными, об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу на форуме «Армия-2017».



Власти Республики Нигер осведомлены о сложившейся ситуации на Ближнем Востоке и высоко ценят сотрудничество с Россией, которая борется с международным терроризмом. Об этом заявил глава оборонного ведомства Нигера Калла Мутари. Министр подчеркнул, что задачей официального Ниамея (столица Нигера) является освобождение граничащих стран от террористов.

«Именно поэтому мы сотрудничаем с Россией», — сказал силовик по итогам общения с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Он также добавил, что действия ВКС РФ в Сирии — последовательны и обоснованы. Мутари выразил надежду на то, что террористы покинут не только территорию Сирии, но и Ирак.

https://riafan.ru/929396-niger-odobril-deistviya-vks-rf-v-sirii
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 23.08.2017 в 13:31:08   # 626478
какой-то неоднозначный заголовок
поощрить (7) | покарать
  lado 23.08.2017 в 14:33:01   # 626498
Вон какой ниггер, сферический и в вакууме
поощрить | покарать
  Dee 23.08.2017 в 15:19:51   # 626512
мне кажется он похож на президента Нигерии, обиделся на грызунов съевших его кабинет и стал министром обороны
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь