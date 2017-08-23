Нигер одобрил действия ВКС РФ в Сирии

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danilov 23 Августа 2017 в 13:16:19
Власти Республики Нигер осведомлены о сложившейся ситуации на Ближнем Востоке и высоко ценят сотрудничество с Россией, которая борется с международным терроризмом. Об этом заявил глава оборонного ведомства Нигера Калла Мутари. Министр подчеркнул, что задачей официального Ниамея (столица Нигера) является освобождение граничащих стран от террористов.
«Именно поэтому мы сотрудничаем с Россией», — сказал силовик по итогам общения с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Он также добавил, что действия ВКС РФ в Сирии — последовательны и обоснованы. Мутари выразил надежду на то, что террористы покинут не только территорию Сирии, но и Ирак.
https://riafan.ru/929396-niger-odobril-deistviya-vks-rf-v-sirii
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МишкаНаСевер 23.08.2017 в 13:31:08 # 626478