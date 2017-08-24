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Политика
Андрей Лукин назначен заместителем генерального прокурора
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danilov 24 Августа 2017 в 09:41:30
До этого назначения Андрей Лукин проработал в акимате столицы больше двух лет. Был награждён государственным орденом "Даңқ" ІІ степени.



23 августа по распоряжению Главы государства Андрей Лукин назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды. Бывший заместитель акима Астаны родился 28 июля 1961 года.

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Также получил образование в Карагандинском государственном университете имени Евнея Букетова, специальность "Правоведение".

Трудовая деятельность:

С 1982-го по 09.1983 г. – работал в органах внутренних дел Акмолинской области.

С 1983-го по 07.1985 г. – служба в рядах Советской Армии.

С 1985-го по 10.1985 г.– был старшим инженером проектно-сметного бюро треста "Целинтрансстрой".

С 1985-го до 05.1998 г. – в органах внутренних дел Управления внутренних дел Целиноградской области.

С 1998-го – 07.2003 г. – начальник Департамента жилья города Астаны.

С 2003-го – 09.2003 г. – директор департамента административной и правовой работы Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 2003-го по 04.2005 г. – заместитель министра индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 2005-го по 11.2014 г. – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

Со 2 февраля 2014 года был назначен заместителем акима города Астаны.

https://informburo.kz/novosti/zamakima-astany-andrey-lukin-stal-zamestitelem-generalnogo-prokurora.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МарычЪ 24.08.2017 в 10:40:20   # 626717
С 1982-го по 09.1983 г. – работал в органах внутренних дел Акмолинской области.

С 1983-го по 07.1985 г. – служба в рядах Советской Армии.

не понял этого момента, в милицию вроде бы брали после армии
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