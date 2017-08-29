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Политика
Интервью Жириновского блогеру
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Гость 29 Августа 2017 в 23:09:04


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 29.08.2017 в 23:19:39   # 627740
В 21 год депутат Государственной Думы Российской федерации - вот успех! А в 25 акимчик - так себе, мелочь пузатая. ЛДПР дружно ржет )))
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  walker 29.08.2017 в 23:24:06   # 627741
По большому, Жириновский выглядел жалко. Стареет.
А Юра молодец!
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  danilov 29.08.2017 в 23:50:57   # 627742
Не понравился ни тот ни тот.
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