Интервью Жириновского блогеру

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Гость 29 Августа 2017 в 23:09:04
01:33 Почему открытие купального сезона ЛДПР так похоже на гей-вечеринку?
03:26 Есть ли геи в ЛДПР?
03:55 Про пропаганду гомосексуализма
07:24 Как и зачем стать депутатом в 21 год?
11:57 Зачем в кабинете Жириновского старые проводные телефоны?
13:03 Предлагали ли деньги за мандат?
16:23 Когда последний раз Жириновский ругал Путина?
18:53 Жириновский — марионетка Путина?
19:16 Когда Жириновский последний раз встречался с президентом?
21:41 В каком районе Москвы живет Жириновский?
22:20 Сумасшедшие домовладения Жириновского (там правда много всего)
26:09 Сколько Жириновский заработал за этот год?
27:25 Почему Путин не уходит?
29:26 Где и когда они познакомились с Путиным?
32:34 Самая запоминающаяся встреча с Путиным
34:00 Кто устроил теракт в Волгодонске?
37:50 Зачем постоянно гонять к Соловьеву на кастрированное ТВ?
41:09 Про Крым, кризис и санкции
51:58 Жириновский был фашистом?
58:09 Жириновский бил женщину — почему он это отрицает?
1:02:47 Жириновский стрелял из поезда — это не дикость?
1:03:53 Зачем он назвал жителей Урала дебилами?
1:05:00 Не смущает ли Жириновского, что к его словам относятся как к пустоте?
1:08:30 Лучший политик в истории
1:09:35 Лучший город не в России
1:11:33 Розыгрыш для настоящих фанатов Жириновского
03:26 Есть ли геи в ЛДПР?
03:55 Про пропаганду гомосексуализма
07:24 Как и зачем стать депутатом в 21 год?
11:57 Зачем в кабинете Жириновского старые проводные телефоны?
13:03 Предлагали ли деньги за мандат?
16:23 Когда последний раз Жириновский ругал Путина?
18:53 Жириновский — марионетка Путина?
19:16 Когда Жириновский последний раз встречался с президентом?
21:41 В каком районе Москвы живет Жириновский?
22:20 Сумасшедшие домовладения Жириновского (там правда много всего)
26:09 Сколько Жириновский заработал за этот год?
27:25 Почему Путин не уходит?
29:26 Где и когда они познакомились с Путиным?
32:34 Самая запоминающаяся встреча с Путиным
34:00 Кто устроил теракт в Волгодонске?
37:50 Зачем постоянно гонять к Соловьеву на кастрированное ТВ?
41:09 Про Крым, кризис и санкции
51:58 Жириновский был фашистом?
58:09 Жириновский бил женщину — почему он это отрицает?
1:02:47 Жириновский стрелял из поезда — это не дикость?
1:03:53 Зачем он назвал жителей Урала дебилами?
1:05:00 Не смущает ли Жириновского, что к его словам относятся как к пустоте?
1:08:30 Лучший политик в истории
1:09:35 Лучший город не в России
1:11:33 Розыгрыш для настоящих фанатов Жириновского
Комментарии, по рейтингу, по дате
А Юра молодец!
danilov 29.08.2017 в 23:50:57 # 627742