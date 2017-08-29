Интервью Жириновского блогеру

01:33 Почему открытие купального сезона ЛДПР так похоже на гей-вечеринку?

03:26 Есть ли геи в ЛДПР?

03:55 Про пропаганду гомосексуализма

07:24 Как и зачем стать депутатом в 21 год?

11:57 Зачем в кабинете Жириновского старые проводные телефоны?

13:03 Предлагали ли деньги за мандат?

16:23 Когда последний раз Жириновский ругал Путина?

18:53 Жириновский — марионетка Путина?

19:16 Когда Жириновский последний раз встречался с президентом?

21:41 В каком районе Москвы живет Жириновский?

22:20 Сумасшедшие домовладения Жириновского (там правда много всего)

26:09 Сколько Жириновский заработал за этот год?

27:25 Почему Путин не уходит?

29:26 Где и когда они познакомились с Путиным?

32:34 Самая запоминающаяся встреча с Путиным

34:00 Кто устроил теракт в Волгодонске?

37:50 Зачем постоянно гонять к Соловьеву на кастрированное ТВ?

41:09 Про Крым, кризис и санкции

51:58 Жириновский был фашистом?

58:09 Жириновский бил женщину — почему он это отрицает?

1:02:47 Жириновский стрелял из поезда — это не дикость?

1:03:53 Зачем он назвал жителей Урала дебилами?

1:05:00 Не смущает ли Жириновского, что к его словам относятся как к пустоте?

1:08:30 Лучший политик в истории

1:09:35 Лучший город не в России

1:11:33 Розыгрыш для настоящих фанатов Жириновского﻿