Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

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Мура45 30 Августа 2017 в 18:30:58
Поздравляю вас с Днем Конституции – знаменательным событием для всех граждан нашей страны!
Принятый 22 года назад на всенародном референдуме Основной закон закрепил базовые основы Республики Казахстан как светского, правового и унитарного государства.
Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, гарантом успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана.
Она утвердила общественно-политическое единство, согласие и стабильность как ключевые ценности нашего общества.
Ответом на новые глобальные изменения явилась состоявшаяся конституционная реформа, направленная на повышение эффективности политической системы и обеспечение незыблемости нашей государственности.
Наша Конституция является мощным фактором дальнейшей реализации процесса модернизации, укрепления демократических начал, роста благосостояния граждан и консолидации общества на пути продвижения Казахстана в число 30-ти развитых стран мира.
От всего сердца желаю всем казахстанцам мира, успешных свершений и благополучия!" - говорится в поздравлении.
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